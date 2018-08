"Mai, Dica, mai! Hai sa nu te nenorocesc prea mult". Antrenorul FCSB, facut praf dupa incercarea de 4-3-3 din prima etapa. Ce a gresit

Experimentul 4-3-3 a tinut o singura etapa la FCSB. "Revenim la 4-2-3-1, ca pentru 4-3-3 trebuie sa ai jucatori inteligenti", spune Becali.

Nicolae Dica a incercat sa schimbe sistemul de joc la FCSB in pauza de iarna si sa implementeze un 4-3-3 ofensiv. Infrangerea din prima etapa, 0-1 pe terenul Astrei, a schimbat, insa, planurile la formatia ros-albastra. Patronul Becali a cerut reveniea la 4-2-3-1, pentru ca "in 4-3-3 iti trebuie jucatori inteligenti".

Cornel Dinu, fost selectioner si antrenor al lui Dinamo, l-a criticat in termeni destul de duri pe Nicolae Dica, fiind de parere ca "nici nu te poti gandi la 4-3-3 cand joci cu Ovidiu Popescu si Nedelcu.

"Spre deosebire de ceea ce ne-a obisnuit, Steaua a schimbat sistemul. Nu are rost sa mai vorbim daca aceasta decizie vine din Pipera sau daca este o inspiratie divina. Nu se poate sa joci in 4-3-3, mai, Dica, mai! Nu stiu ce scoala mai faceti voi acum, ce antrenori mai predau pe acolo, pentru ca am vazut ca luati tot felul de licente. Hai sa nu te nenorocesc prea mult!



Uita-te si tu la Campionatul Mondial care abia s-a temrinat. Mai, baiatule, mai! Nu poti sa joci cu Popescu si cu Teixeira pe post de interi si cu amaratul ala de Nedelcu. Acolo ai nevoie de doi jucatori care sunt adevarate pistoane, care au capacitate creativa.

Pai, Popescu, in momentul in care trece de centrul terenului, trebuie sa strigi la el sa se intoarca, pentru ca nu are pregatirea necesara pentru partea aia a terenului. Cum poti sa intri in 4-3-3 asa?! Se prinde pana si Sfantul din Pipera ca gresesti. Sa nu mai spun ca Planic este trecut varf si nu este atent la pasa pe care i-o da Balasa. Si sa nu mai spun ca Balasa ajunge in careul advers, dar el este suspicios de lipsa pregatirii in ambele careuri.

Si cu asta inchei suferinta prin care am trecut incercand sa explica baietilor astia care ajung sa antreneze pe milioane si nu isi dau seama ca trebuie sa ai jucatori pentru un anumit sistem. Nu te apuci tu sa joci un sistem doar pentru ca asa vrei tu. Trebuie sa vezi, mai intai, si daca ai jucatori", a spus Cornel Dinu la Telekom.