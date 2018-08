"Ce Kante, ce Tigana?! Uitati-va la el!" Jucatorul INVIZIBIL din Liga I comparat cu doi campioni mondiali si unul european

Joaca de un sezon la Iasi si a ajutat echipa sa se califice in sezonul trecut in Play Off. Acum, este comparat cu Matuidi, Kante si Tigana!

William Kizito, ugandezul de 24 de ani al Politehnicii Iasi, este la fel de bun ca N'Golo Kante, Blaise Matuidi ori Jean Tigana, actuali campioni mondiali, respectiv fost campion european. Asta crede fostul international Basarab Panduru, care a fost impresionat de Kizito si la meciul cu Universitatea Craiova.

Panduru a fost impresionat de disponibilitatea la efort a celor doi mijlocasi centrali ai Iasiului, Kizito si Pantiru, iar primul dintre ei l-a facut pe fostul mare mijlocas roman sa exclame: "Ce Kante?! Ce Tigana?! Ce Matuidi?! Kizito".

"Poli Iasi m-a dat pe spate. Din punct de vedere fizic, nu am mai vazut asa ceva de mult. O echipa care a alergat incredibil din primul pana in ultimul minut. Ma uitam la Pantiru in minutul 89, face un sprint de vreo 70 de metri, trecea printre jucatorii Craiovei de parca nu era nimeni pe acolo. Cred ca a facut vreo 13 kilometri cel putin in meciul asta. Kizito?! Pai n-am mai vazut asa jucator. Ce Kante? Ce Tigana? Ce Matuidi? Kizito! O lua, dadea mingea peste un jucator, o prelua. A iesit in evidenta din cale afara de mult", a spus Panduru la Telekom.

Universitatea Craiova si Poli Iasi au incheiat la egalitate pe Ion Oblemenco, scor 0-0.