Poli Iasi - Viitorul, 20:00, LIVE TEXT | Echipa lui Hagi are 4 infrangeri in ultimele 5 etape, dar lupta pentru un loc in play-off! Moldovenii, fara victorie din luna octombrie | Echipe probabile

Viitorul joaca in prima etapa din 2020 in deplasare la Poli Iasi. Constantenii au 4 infrangeri in ultimele 5 etape, ultima victorie fiind obtinuta la Volntari, pe 9 decembrie.

Viitorul este pe locul 7 in Liga 1, cu 5 de puncte, la un singur punct in spatele celor de la Gaz Metan si Botosani, echipe cu care se lupta pentru un loc in play-off.

De partea cealalta, Poli Iasi nu a mai gasit victoria in Liga 1 din luna octombrie a anului trecut. Rednic a preluat echipa din Copou in aceasta iarna si se lupta sa pastreze echipa in Liga 1.

Echipele probabile:

Poli Iasi: 95. Tarnovanu, 19. Onea, 28. Klimavicius, 23. Frasinescu, 3. Radu, 22. Gradinaru, 8. Passaglia, 18. De Iriondo, 29. Omoh, 42. Luckassen, 10. A. Cristea

Antrenor: Mircea Rednic

Viitorul: 3. Cabuz, 2. Boboc, 15. Taru, 23. Ghita, 6. De Nooijer, 17. Ciobanu, 5. Mladen, 13. Matei, 25. Chitu, 9. Iancu, 7. Rivaldinho

Antrenor: Gica Hagi

Clasamentul Ligii 1