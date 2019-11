"Niste repetenti care ii invata pe alti repetenti!" Cuvinte DURE dupa Hermannstadt - Viitorul! Craciunescu a dat VERDICTUL dupa penalty-ul scos de Gabi Iancu: "Eu ma duc sa ma fac preot!"

Hermannstadt - Viitorul s-a terminat 1-1, iar meciul nu a fost lipsit de criticile aduse arbitrajului.

Ion Craciunescu l-a facut praf pe arbitrul Adrian Cojocaru dupa ce a dictat penalty in partida de vineri seara.

Cojocaru nu dictase initial penalty, pentru ca a considerat ca faza s-a petrecut in afara careului. El daduse lovitura libera.

Totusi, el s-a razgandit dupa ce Gabi Iancu a protestat vehement, si a acordat o lovitura de la 11 metri.

Ion Craciunescu e de parere ca tot ce a facut Iancu a fost o simulare si ca arbitrul nu trebuia sa se razgandeasca niciodata.

"Arata ca sunt niste repetenti care ii invata pe alti repetenti. Eu nu am vazut asa ceva. Trebuie sa fii ferm cand arati punctul cu var. Daca acesta este un limbaj al corpului, eu ma duc sa ma fac preot, ca mai am timp.

E tipic pentru simulare. Nicidecum din lateral o mana pusa nu ma face sa cad in fata. Este simulare", a declarat Craciunescu la DigiSport.

Vlad Achim a inscris din penalty-ul scos de Iancu in minutul 14, acesta fiind singurul gol al echipei lui Gica Hagi. De partea cealalta, pentru Hermannstadt, a inscris Gabriel Dabeljuh, in minutul 45+1.

Muresan: "Arbitrii romani sunt influentati de cei care sunt scandalagii"

Iuliu Muresan, directorul sportiv al celor de la Hermannstadt a comentat si el la finalul partidei arbitrajul lui Cojocaru.

"Echipa lui Hagi a avut un singur sut in afara de penalty. Chiar daca poate au avut o posesie mai buna, nu a fost eficienta. Ce vreau eu sa subliniez, este arbitrajul. Desi deobicei nu o fac, in seara asta ma simt obligat sa o fac. Arbitrii romani sunt influentati de cei care sunt scandalagii. Vreau sa spun ca sunt sigur ca la pauza meciului, Gica Hagi, pe care il respect foarte mult, striga si zicea anumite cuvinte la adresa arbitrului. Eu daca eram, il eliminam, dar in schimb a fost eliminat antrenorul nostru. Niciunul din cele doua penalty-uri pe care le-a primit Viitorul nu a fost foarte clar. Arbitrajul romanesc nu are nevoie de oameni nehotarati, care sa cedeze la presiuni si sa dezavantajeze echipele mici. Este un lucru foarte neplacut si comisia centrala ar trebui sa fie foarte preocupata de acest aspect. Azi dupa parerea mea, am fost dezavantajati", a spus Iuliu Muresan la finalul partidei.