Moldovenii vor beneficia de un stadion nou, iar proiectul tocmai a primit un aviz favorabil. Anunțul a fost făcut de Cosmin Andrei, primarul municipiului Botoșani.

Conform primelor informații apărute în spațiul public, noul stadion din Botoșani ar urma să aibă o capacitate de 10.000 de locuri, cu peste 2.000 de locuri în plus față de actuala arenă din oraș.

FC Botoșani va avea un stadion nou

„Sunt la sediul Companiei Naționale de Investiții și am o veste bună pentru noi toți.

Documentația pentru reabilitarea Stadionului Municipal tocmai a primit astăzi AVIZ FAVORABIL în Consiliul Tehnico Economic și mergem mai departe cu această investiție”, a spus Cosmin Andrei, potrivit topbt.ro.

Botoșani este pe ultimul loc din play-out, cu doar 14 puncte, dar păstrează în continuare șanse pentru salvarea de la retrogradare. Primul loc care asigură salvarea directă, ocupat de FC Voluntari, este la doar trei puncte.

De menționat este faptul că ilfovenii, dar și celelalte echipe aflate în lupta pentru evitarea retrogradării, au un meci în minus față de FC Botoșani.

Valeriu Iftime a dezvăluit ce buget are FC Botoșani

Pentru acest sezon, patronul moldovenilor a anunțat că a avut la dispoziție un buget de ”5-6 milioane de euro” care, potrivit spuselor sale, ar fi printre cele mai mici din Superliga României.

„Nu vin nici acum (n.r. - autoritățle alături de FC Botoșani). Cel mai rău îmi pare pentru că, dacă am fi avut stadion, puteam construi altfel. Altfel poți să gândești un spectacol fotbalistic pe un stadion nou, e și partea de buget mai zemoasă.

N-am niciun spirijin al autorităților. 5 milioane și ceva de euro, 5,5 - 6 milioane de euro este bugetul lui FC Botoșani. Este un buget de coada clasamentului pentru că ne uităm la salarii, asta directționează bugetul.

Celelalte cheltuieli sunt un pic mai mari la mine din cauza deplasărilor, eu am nevoie de o cazare în plus, de o zi în plus de acomodare, pentru că atunci când merg la București, Craiova și Cluj îmi trebuie două zile. Din cauza distanței mele este mai scumpă și partea asta deplasări. Salariile mele sunt, fără îndoială, de ultimele patru din România”, a spus Valeriu Iftime, pentru Sport.ro.