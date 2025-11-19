Constantin Din, președintele FRH, a fixat obiectivul naționalei feminine la CM. Ce zice despre Trofeul Carpați (VOYO & Pro Arena)

Constantin Din, președintele FRH, a fixat obiectivul naționalei feminine la CM. Ce zice despre Trofeul Carpați (VOYO Pro Arena) Handbal Petiție pentru demisia președintelui FRH, Constantin Din! S-au strâns deja aproape 4.000 de semnături
Trofeul Carpați, găzduit de Bistrița, e transmis începând de joi, pe VOYO și Pro Arena.

La Bistrița debutează mâine Trofeul Carpați, ultima șansă de pregătire pentru naționala feminină a României înainte de Campionatul Mondial de handbal.

Președintele Federației Române de Handbal, Constantin Din, s-a arătat optimist că echipa națională a României va încheia Campionatul Mondial mai sus de locul 10.

Constantin Din a fixat obiectivul României la Campionatul Mondial de handbal feminin: "Clasarea în locurile 1-10"


'Am văzut și simt această unitate de grup la echipa națională, unitate care eu consider că este foarte importantă pentru obținerea unor rezultate foarte bune. Așa că eu consider că meciurile de la Trofeul Carpați vor fi niște meciuri foarte bune de pregătire pentru Campionatul Mondial.

Eu sunt foarte optimist, cred foarte mult în valoarea acestei echipe și vă promitem că vom avea niște meciuri incredibil de frumoase la Campionatul Mondial. Obiectivul oficial la Campionatul Mondiale este clasarea în locurile 1-10. Dar noi suntem optimiști și sperăm să obținem un loc mai bun decât 10', a afirmat Din.

  • Echipa națională de handbal feminin a a României participă în perioada 20-23 noiembrie, la Bistrița, la Trofeul Carpați, acolo unde întâlnește Portugalia (20 noiembrie), Cehia (22 noiembrie) și Austria (23 noiembrie).

    La Campionatului Mondial din Germania și Olanda (26 noiembrie - 14 decembrie), prima reprezentativă se află în Grupa A, alături de Danemarca, Japonia și Croația.
”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate
Gattuso și Montella, revoltați &icirc;naintea posibilului baraj cu Rom&acirc;nia. Mesaj pentru FIFA
Gică Hagi a vorbit despre barajul pentru Mondial! Cum a răspuns c&acirc;nd a fost &icirc;ntrebat dacă Lucescu va fi pe bancă
Eduard Novak exultă după ce regula impusă de el a devenit lege: S-a terminat cu scuzele! Amenzile sunt enorme
Concluziile amare ale unei campanii ratate: unde a greșit Lucescu, ce staruri l-au trădat
Ucrainenii au votat! Ce adversară &icirc;și doresc la barajul pentru Mondial
Decizia luată de Cezar Ouatu, la o zi după episodul rușinos de la Rom&acirc;nia - San Marino
Gică Popescu, sceptic &icirc;n privința șanselor la baraj: Va fi teribil de greu
Gattuso și Montella, revoltați &icirc;naintea posibilului baraj cu Rom&acirc;nia. Mesaj pentru FIFA
Gică Hagi a vorbit despre barajul pentru Mondial! Cum a răspuns c&acirc;nd a fost &icirc;ntrebat dacă Lucescu va fi pe bancă
Mircea Lucescu a plecat de la interviu după ce a aflat posibilii adversari de la baraj. Ce a spus după meciul cu San Marino

Andrei Rațiu, mesaj ferm către coechipierii săi după Rom&acirc;nia - San Marino 7-1: &bdquo;Sunt dezamăgit! Trebuie să venim cu altă mentalitate&rdquo;

Gregory Tade: &bdquo;Gigi Becali e un măscărici&rdquo;. Fostul golgheter iese la atac: &bdquo;Reghecampf mi-a distrus cariera&rdquo;

Rom&acirc;nia - San Marino 7-1! Tricolorii au făcut spectacol &icirc;ntr-o partidă &icirc;ncepută rușinos

Gigi Becali, reacție &icirc;n forță după ce arabii au luat decizia finală &icirc;n cazul lui Florinel Coman

S-a stabilit! Care sunt cei patru posibili adversari ai Rom&acirc;niei la barajul pentru Cupa Mondială

Ucrainenii au votat! Ce adversară &icirc;și doresc la barajul pentru Mondial
Decizia luată de Cezar Ouatu, la o zi după episodul rușinos de la Rom&acirc;nia - San Marino
Gică Hagi a vorbit despre barajul pentru Mondial! Cum a răspuns c&acirc;nd a fost &icirc;ntrebat dacă Lucescu va fi pe bancă
Gattuso și Montella, revoltați &icirc;naintea posibilului baraj cu Rom&acirc;nia. Mesaj pentru FIFA
Danezii și-au ales adversara de la barajul pentru Mondial: Ar fi de vis pentru noi
Constantin Din a anunțat ce post &icirc;i propune Cristinei Neagu după retragere
Revoluție &icirc;n handbalul rom&acirc;nesc!? Ce au propus mai mulți reprezentanți ai cluburilor
Rom&acirc;nia - Germania 29-29, &icirc;n ultimul test &icirc;nainte de EURO. Cristina Neagu a marcat 11 goluri, Laura Pristăvița s-a accidentat
Nu lipsește Crina Pintea. Lotul convocat de Adrian Vasile pentru meciurile naționalei din preliminariile EURO 2022&nbsp;
&rdquo;Mulți jucători nu aveau ce să caute la Mondialul din &rsquo;94&rdquo;. Florin Răducioiu a numit 3 fotbaliști pe care &icirc;i voia &icirc;n SUA
Rom&acirc;nia a bătut Japonia la Campionatul Mondial, Divizia I. Cu ce scor s-a terminat meciul de la Bolzano
Becali a găsit vinovatul după cheltuielile nejustificate ale FCSB: &bdquo;E idiot&rdquo;

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

Rihanna și A$AP Rocky surprinși la o cină romantică &icirc;n Santa Monica. Cum arată artista la scurt timp după naștere. FOTO

Peste jumătate dintre jandarmi au misiunea oficială de a păzi &bdquo;obiective&rdquo;. Schimbarea majoră propusă de șeful MAI

