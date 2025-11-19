Constantin Din, președintele FRH, a fixat obiectivul naționalei feminine la CM. Ce zice despre Trofeul Carpați (VOYO & Pro Arena)

La Bistrița debutează mâine Trofeul Carpați, ultima șansă de pregătire pentru naționala feminină a României înainte de Campionatul Mondial de handbal.

Președintele Federației Române de Handbal, Constantin Din, s-a arătat optimist că echipa națională a României va încheia Campionatul Mondial mai sus de locul 10.

Constantin Din a fixat obiectivul României la Campionatul Mondial de handbal feminin: "Clasarea în locurile 1-10"



'Am văzut și simt această unitate de grup la echipa națională, unitate care eu consider că este foarte importantă pentru obținerea unor rezultate foarte bune. Așa că eu consider că meciurile de la Trofeul Carpați vor fi niște meciuri foarte bune de pregătire pentru Campionatul Mondial.

Eu sunt foarte optimist, cred foarte mult în valoarea acestei echipe și vă promitem că vom avea niște meciuri incredibil de frumoase la Campionatul Mondial. Obiectivul oficial la Campionatul Mondiale este clasarea în locurile 1-10. Dar noi suntem optimiști și sperăm să obținem un loc mai bun decât 10', a afirmat Din.

