I-a dat 5 salarii in avans si voia sa-l mai tina pana in decembrie! Dezvaluiri din culise despre plecarea lui Narcis Raducan de la FCSB

Becali i-a reprosat declaratiile date in ultimele saptamani, precum si necunoasterea suficienta a Ligii 1. Dupa ce l-a intrebat de portarul Tarnovan de la Iasi fara ca Narcis sa-i dea referintele pe care le astepta, Becali ar fi decis sa se desparta de manager. N-ar fi vrut insa ca asta sa se intample decat la finalul anului, anunta Fanatik. Becali i-a platit lui Narcis in momentul numirii in functie 5 salarii in avans si planuia sa colaboreze cu el pana in decembrie. In urma unei discutii mai aprinse pe care au avut-o la intalnirea de azi, de la Palat, Narcis a hotarat sa plece. Contractul a fost reziliat de comun acord chiar dupa schimbul de replici pe care Raducan si Becali l-au avut.

"Am avut o discutie cu domnul Becali, cu Bogdan Vintila si Alexandru Tudor. Domnul Becali mi-a reprosat anumite lucruri puerile zic eu, legate de o anumita reactie a mea la adresa arbitrilor atunci cand FCSB este dezavantajata, ca as fi zis dupa penalty-ul acordat lui Tanase ca in Champions League nu s-ar da, dar in Romania se da. Ca la meciul cu Chindia n-as fi fost foarte virulent la adresa arbitrului, ca am fost dezavantajati, ca de ce am zis de suporterii CSA-ului ca vor veni in numar mai mare langa echipa daca acel proiect ar fi serios si ar ajunge in Liga 1. Adica, lucruri care nu au o sustinere puternica. Sigur ca m-am aparat spunand ca totusi clasamentul arata altfel si starea de spirit este altfel si cred ca este o platforma de lucru buna pentru baieti", a spus Narcis Raducan pentru www.sport.ro.

Becali a confirmat varianta lui Narcis. A vazut declaratiile date de acesta drept o lipsa de implicare.

"M-am blocat cand am vazut declaratiile lui Narcis, ca fanii vor migra catre Steaua Armatei daca vor promova in Liga 1. Declaratia asta pur si simplu m-a blocat. Sunt suparat pentru ca, de cand e la noi, nu a aparat clubul deloc, in sensul in care am fost dezavantajati de arbitri si el a spus ca arbitrajul a fost bun. Nu le lua apararea nici jucatorilor, nici clubului, de azi nu mai am nevoie de director sportiv. Cand am spus ca a fost penalty la Tanase, Narcis a zis ca e scos penalty-ul de Tanase, ca in Champions League nu se da asa ceva. L-am chemat la palat si am reziliat contractul cu el", a spus Becali pentru www.sport.ro.