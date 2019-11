BREAKING NEWS: Narcis Raducan a plecat de la FCSB! Prima reactie a lui Narcis: de ce s-a luat Becali de el

Narcis Raducan a parasit-o pe FCSB dupa numai 3 luni!

Raducan venise la club in luna august pentru a-l inlocui pe Mihai Stoica. Relatiile cu Becali s-au racit rapid. Narcis n-a fost nici macar invitat la nunta fiicei lui Gigi, din octombrie.

Managerul a postat pe Facebook un mesaj enigmatic astazi, la pranz, apoi a confirmat ca a plecat de la echipa.





Narcis Raducan a mai lucrat la Steaua in urma cu 7 ani.

"Am avut o discutie cu domnul Becali si am simtit ca e mai bine sa fac un pas in spate. Daca nu mai e nevoie de mine, ce ros are sa stau? Mi-a reprosat anumite chestii puerile. De exemplu, de ce nu m-am luat de arbitri la meciul cu Chindia Targoviste, de ce am spus ca in Champions League nu se dadea penalty la Tanase si ca de ce am spus ca CSA Steaua va avea mai multi fani daca va ajunge in Liga 1. Sunt motive puerile si e inutil sa le comentez", a spus Narcis pentru GSP.