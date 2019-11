ULTIMA ORA! Marea impacare dintre FCSB si CSA Steaua e tot mai departe! Jocurile sunt facute ca Talpan sa fie noul comandat al clubului! Anuntul momentului

CSA Steaua are un nou comandant.

Cristian Cirlan a fost numit comandant la CSA Steaua incepand de astazi. Acesta va asigura interimatul pana in momentul cand va fi organizat concursul pentru alegerea unui nou sef. La acest concurs va participa si Florin Talpan. Potrivit Fanatik, Talpan va fi sustinut de Cirlan pentru a ocupa postul de comandant al CSA Steaua.

Mandatul lui Bixi Mocanu la CSA a expirat, astfel ca in locul sau a fost numit Cirlan. Concursul la care va participa si Florin Talpan va avea loc in primvara, iar odata cu instalarea in functie a lui Cirlan pana in acel moment, Talpan are sanse foarte mari de a fi numit comandant al CSA Steaua.

Bixi Mocanu va participa si el la concurs, dar relatiile dintre acesta si Cirlan nu sunt deloc bune. Intre cei doi a pornit un conflict din cauza faptului ca Mocanu l-a imputernicit pe Florentin Dumitru sa reprezinte CSA Steaua la AMFB, in conditiile in care Dumitru nu era angajat al clubului. Cirlan a replicat si a spus ca nu stie de o astfel de imputernicire.

"Noi suntem Steaua Bucuresti, clubul infiintat in 1947, cara a dat Romaniei atatea si atatea performante in fotbal si in multe alte sporturi, care a scris istorie. Scriem istorie chiar si in liga a patra, cu toata opozitia disperata a lui Becali. Ei sunt o societate comerciala infiintata in 2003 care si-a atribuit numele Stelei intr-un mod dovedit de justitie ca ilegal", a declarat Cirlan la adresa lui Gigi Becali.