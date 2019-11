EXCLUSIV | Reactia lui Narcis Raducan dupa plecarea de la FCSB: "Domnul Becali mi-a reprosat lucruri puerile!"

Narcis Raducan nu mai e directorul sportiv al FCSB.

Narcis Raducan si-a anuntat plecarea de la FCSB.

Fostul director sportiv al clubului ros-albastru a explicat pentru PRO TV cum a ajuns la rezilierea contractului.

Raducan spune ca aceasta decizie a fost luata dupa o intalnire cu Becali, Vintila si Tudor, in care patronul FCSB i-a reprosat anumite lucruri legate de declaratiile sale de dupa meciurile echipei.

"Am avut o discutie cu domnul Becali, cu Bogdan Vintila si Alexandru Tudor. Domnul Becali mi-a reprosat anumite lucruri puerile zic eu, legate de o anumita reactie a mea la adresa arbitrilor atunci cand FCSB este dezavantajata, ca as fi zis dupa penalty-ul acordat lui Tanase ca in Champions League nu s-ar da, dar in Romania se da. Ca la meciul cu Chindia n-as fi fost foarte virulent la adresa arbitrului, ca am fost dezavantajati, ca de ce am zis de suporterii CSA-ului ca vor veni in numar mai mare langa echipa daca acel proiect ar fi serios si ar ajunge in Liga 1. Adica, lucruri care nu au o sustinere puternica. Sigur ca m-am aparat spunand ca totusi clasamentul arata altfel si starea de spirit este altfel si cred ca este o platforma de lucru buna pentru baieti.

Pana la urma dansul e patronul echipei si dispune de resursa umana asa cum considera de cuviinta. Decizia a fost de comun acord, dar initiativa a fost a dansului. A spus ca echipa oricum juca chiar daca era pe ultimul loc, se faceau bine jucatorii accidentati si mergea din inertie. Eu cred ca fotbalul e mai complicat si lucrurile nu merg asa.

Respect decizia dansului, e o experienta importanta pentru mine, mai ales in privinta obtinerii doctoratului.

Le voi transmite si jucatorilor, viata merge mai departe.

Nu stiu daca i se face loc altcuiva. Parea putin influentat de anumite fenomene din jurul fotbalului, dar, inca o data, nu e nicio nenorocire. Cand am venit la FCSB mi-am asumat si un astfel de lucru", a spus Narcis Raducan pentru PRO TV.