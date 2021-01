SPIDERMAN VLAD! Interventie de MILIOANE a portarului pe care Becali vrea o avere! Ce a facut in fata lui Radut, aflat la doar 6 metri de poarta

In minutul 25 al meciului de pe National Arena, Vlad a salvat-o pe FCSB de la un gol sigur cu o intervenie superba!

Deschis in dreapta de Budescu, David Bruno a centrat in fata portii, unde Radut a ramas complet singur dupa ce s-a desprins din marcajul slab al lui Cristea. Mijlocasul Astrei a reusit sa reia spre poarta chiar de pe linia careului mic, insa Vlad a intervenit magnific si a scos sutul.



Evolutiile tot mai sigure ale lui Vlad i-au betonat locul in primul 11 al lui FCSB si l-au impus ca titular in nationala U21 a Romaniei, alaturi de care va participa in acest an la Europeanul din Polonia si Ungaria.