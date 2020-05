Spectatori in tribune la revenirea Ligii 1?! LPF face demersuri insistente pentru a primi aprobarea: "Ne dorim asta!" Anuntul de ULTIMA ORA facut de oficiali

Liga Profesionista de Fotbal din Romania isi doreste ca suporterii sa poata intra la meciurile din Liga 1.

Sezonul din Liga 1 va fi reluat in weekend-ul 13-14 iunie, iar secretarul general al LPF a dezvaluit ca se fac demersuri pentru ca meciurile sa se joace cu spectatori.

Principalul argument al oficialilor se bazeaza pe anuntul lui Klaus Iohannis, care a spus ca de la 1 iunie se pot sustine evenimente in aer liber cu maxim 500 de spectatori:

"In momentul in care exista un caz de COVID, medicul echipei la care este legitimat acest jucator anunta directia de sanatate publica, se lanseaza o ancheta epidemiologica, se stabilesc persoanele cu care a intrat in contact si persoanele respective intra in izolare.

Obiectivul nostru ramane de a finaliza competitia prin disputarea tuturor meciurilor din Liga 1. Daca, Doamne fereste, vor fi probleme la o echipa, vor fi doua principii de lucru. In primul rand, vom vedea daca exista posibilitatea reprogramarii meciului sau meciurilor, si abia in ultima instanta analizam posibilitatea de a aplica dispozitia regulamentara, si anume ca echipa respectiva sa piarda cu 3-0.

In weekendul viitor, Liga 1 va reveni pe stadioane si in casele oamenilor. Pe stadioane momentan fara spectatori, continuam sa facem demersuri catre institutiile abilitate, deoarece ni se pare normal ca daca avem spectacole in aer liber cu posibilitatea de a participa 500 de spectatori… sa exista aceasta posibilitate si pentru meciurile de fotbal, mai ales ca stadioanele au o capacitate mai mare decat locatiile unde se vor organiza spectacole in aer liber, festivaluri sau alte evenimente culturale", a declarat Justin Stefan pentru Realitatea Plus.