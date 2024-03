Roș-albaștrii au înregistrat până în clipa de față 19 victorii, șapte rezultate de egalitate și trei înfrângeri, după 29 de etape desfășurate în sezonul regular al Superligii României.

Stadion pentru FCSB?! MM Stoica, răspuns categoric

Întrebat dacă FCSB și-ar putea construi un stadion mai mic la baza din Berceni, Mihai Stoica, managerul general al roș-albaștrilor, a negat vehement investițiile unei arene și a explicat motivul pentru care vicecampioana nu-și va construi un stadion.

”Nu s-ar fi amortizat niciodată. Ar fi fost o investiţie nerentabilă. De ce primesc întrebarea asta atât de des? Există vreo altă echipă din Bucureşti care are stadion propriu?

Există vreo echipă care să îşi facă stadion din banii proprii? Vreau şi eu să văd în România că se întâmplă ce s-a întâmplat cu Arsenal în Londra sau cu Juventus în Torino. Nu sunt bani pentru aşa ceva.

Un stadion costă 100-150 de milioane de euro. De ce să investeşti o sumă atât de mare, pe care n o poţi recupera niciodată”, a spus Mihai Stoica, potrivit OrangeSport.

Pentru FCSB urmează meciul cu Rapid București de sâmbătă, 9 martie, de la ora 20:00, din ultima etapă a sezonului regular al Superligii României.

Roș-albaștrii și-au câștigat ultimele trei meciuri din campionat: 3-2 vs. FC Botoșani, 2-1 vs. FC Voluntari și 1-0 vs. Petrolul Ploiești.

De cealaltă parte, Rapid a pierdut cu Poli Iași (1-3), a câștigat cu UTA Arad (4-1) și a remizat cu Universitatea Craiova (1-1).

Cum arată clasamentul Superligii