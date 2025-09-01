Campioana ultimelor două ediții are doar șase puncte după opt etape și se află în subsolul clasamentului, pe locul 13, o poziție care, în mod normal, ar duce echipa la barajul de menținere/promovare.



Specialiștii de la Football Meets Data au plasat Universitatea Craiova pe prima poziție în topul favoritelor la titlu, acordând oltenilor 64% șanse să câștige campionatul. Craiova a început sezonul excelent, cu 20 de puncte acumulate după șase victorii și două remize, fiind neînvinși și lideri autoritari în SuperLigă. În plus, echipa lui Mirel Rădoi s-a calificat în faza principală a Conference League.



Specialiștii s-au pronunțat: ce șanse are FCSB să câștige titlul în acest sezon



Locul secund în acest clasament al favoritelor la titlu este ocupat de Rapid, cu 14% șanse, după un start de sezon solid și neînvins în primele opt etape.



FCSB, deși campioana ultimelor două sezoane, are doar 11% șanse să cucerească al treilea titlu consecutiv, conform statisticilor. Startul slab, cu o singură victorie în opt meciuri, a pus echipa într-o poziție dificilă.

