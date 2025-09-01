Specialiștii s-au pronunțat: ce șanse are FCSB să câștige titlul în acest sezon

Specialiștii s-au pronunțat: ce șanse are FCSB să c&acirc;știge titlul &icirc;n acest sezon Superliga
FCSB a încheiat la egalitate duelul cu CFR Cluj, scor 2-2, și se află în continuare într-o situație dificilă în startul sezonului 2025/2026. 

Campioana ultimelor două ediții are doar șase puncte după opt etape și se află în subsolul clasamentului, pe locul 13, o poziție care, în mod normal, ar duce echipa la barajul de menținere/promovare.

Specialiștii de la Football Meets Data au plasat Universitatea Craiova pe prima poziție în topul favoritelor la titlu, acordând oltenilor 64% șanse să câștige campionatul. Craiova a început sezonul excelent, cu 20 de puncte acumulate după șase victorii și două remize, fiind neînvinși și lideri autoritari în SuperLigă. În plus, echipa lui Mirel Rădoi s-a calificat în faza principală a Conference League.

Specialiștii s-au pronunțat: ce șanse are FCSB să câștige titlul în acest sezon

Locul secund în acest clasament al favoritelor la titlu este ocupat de Rapid, cu 14% șanse, după un start de sezon solid și neînvins în primele opt etape. 

FCSB, deși campioana ultimelor două sezoane, are doar 11% șanse să cucerească al treilea titlu consecutiv, conform statisticilor. Startul slab, cu o singură victorie în opt meciuri, a pus echipa într-o poziție dificilă.

Pe locurile 4 și 5 în topul favoritelor se află Dinamo și U Cluj, fiecare cu 2% șanse, în timp ce CFR Cluj, vicecampioana en-titre, nu figurează printre primele cinci candidate. Alte formații aflate în play-off, precum FC Argeș, FC Botoșani sau UTA Arad, nu sunt considerate cu șanse reale de a intra în lupta pentru titlu.

