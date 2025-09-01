Cele două echipe își dau întâlnire la Ovidiu în etapa #8 din sezonul regulat al SuperLigii României. Ultima confruntare dintre cele două a avut loc în play-out-ul stagiunii precedente și s-a încheiat 1-0 pentru ”marinarii” conduși atunci de Gică Hagi. Acum, Farul e dirijată de Ianis Zicu.



Farul Constanța - Petrolul Ploiești, LIVE TEXT de la 21:00 | Trei eșecuri consecutive pentru gazde



Meciul de la Ovidiu va fi arbitrat de Viorel Flueran. Mircea Orbuleț și Adrian Popescu vor fi tușieri, în timp ce la VAR au fost delegați Cătălin Popa și Radu Ghinghuleac. Bogdan Dumitrache va fi arbitrul de rezervă, în timp ce Marian Salomir va fi observatorul partidei.



Farul Constanța se situează pe locul nouă în clasament cu 10 puncte. După șapte etape, ”marinarii” au bifat trei victorii, la care s-au adăugat o remiză și trei rezultate negative.



Petrolul Ploiești stă pe poziția a 12-a cu șase puncte, la egalitate cu FCSB. După șapte etape, trupa de pe ”Ilie Oană” a înregistrat o victorie, trei rezultate de egalitate și trei înfrângeri.

