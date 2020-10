Spaniolii ii indeplinesc toate dorintele lui Contra! Cand incep sa plateasca restantele catre jucatori! "Trebuie sa iasa din anonimatul asta"

Cosmin Contra a pus presiune pe investitorii din Stefan cel Mare.

Antrenorul a declarat ca, potrivit contractului, poate sa plece daca proiectul nu este unul serios, asa cum s-a discutat. Declaratiile au venit dupa ce jurnalistii l-au tot intrebat de salarii.

Contra le-a multumit spaniolilor pentru transferurile cu care au intarit lotul si a spus ca daca nu sunt respectate promisiunile, poate pleca.

Acum, potrivit GSP, investitorii au reactionat si urmeaza sa plateasca luni o parte din salariile restante ale fotbalistilor.

Vestea este cat se poate de buna in conditiile in care pentru Dinamo urmeaza un meci extrem de dificil contra Universitatii Craiova, care este lider neinvins in Liga 1.

Informatia a fost confirmata si de Ioan Becali, care a declarat ca vorbeste frecvent cu spaniolii de la Dinamo, acestia asigurandu-l ca fotbalistii isi vor primi o mare parte din bani pana la meciul cu Craiova.

"Rufo (n.r. Collado) e o persoana foarte civilizata. Eu am luat un pranz cu el si cu trei scouteri, un roman si doi spanioli. Dupa care e Pablo Cortacero, care e varful de lance. Adica el trebuie sa aduca banii. De unde, cum, ce... el trebuie sa stie.

Domnul Melero, eu il cunosc bine, eu vorbesc la doua sau trei zile cu el, spera ca Pablo sa gaseasca acest suflu pentru ca aceasta societate sa iasa din anonimatul asta in care stau.

Cred ca pana la meciul cu Craiova se vor rezolva cel putin 80-90% dintre problemele pe care le are Dinamo. Si Melero, si Rufo mi-au garantat. Avem si noi foarte multi tineri acolo pe care ii reprezentam. Mi-au spus 'stai linistit, totul se va rezolva pana la meciul cu Craiova'. Toti asteptam. Eu cred ca pana la meciul cu Craiova se rezolva totul. Nu pot sa-mi imaginez un eventual bluf. Nu pot", a punctat Ioan Becali, potrivit DigiSport.

