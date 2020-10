EXCLUSIV | Ion Craciunescu e SUPARAT foc pe spaniolii de la Dinamo! Fanii l-au dorit la club, dar conducerea a amanat intalnirea: "La revedere, nu ne mai intalnim!"

Fanii dinamovisti au dorit sa aduca in cadrul clubului o voce puternica care sa se ocupe de problemele de arbitraj.

Astfel, fostul mare arbitru, Ion Craciunescu a fost chemat de catre conducerea lui Dinamo la negocieri. Intalnirea trebuia sa aiba loc in cursul acestei saptamani, insa ea a fost amanata cu o saptamana deoarece reprezentantul spaniol nu avea cum sa ajunga in tara.

Ion Craciunescu a declarat in direct la emisiunea Ora Exacta in Sport de pe Pro X, faptul ca nu se astepta la un asemenea gest din partea conducerii lui Dinamo.

"Mi s-a spus ca urmeaza sa am o intalnire cu reprezentatii dansilor. Cel mai sigur mi s-a spus ca miercuri sau joi va avea loc aceasta intalnire, pentru ca persoana respectiva nu este in tara si vine special pentru asta, si mi s-a comunicat ulterior ca se amana cu o saptamana intalnirea. Am si defecte, dar eu sunt un tip parolist. La mine cuvantul e cuvant. Daca nu s-a putut saptamana asta, la revedere, nu ne mai intalnim"

"A fost solicitarea suporterilor dinamovisti, carora le multumesc foarte mult. Ei au vrut sa vin in club, iar eu trebuia sa vorbesc cu persoana respectiva sa aflu ce urma sa fac in club, ce pozitia trebuia sa ocup. Nu mi s-a spus exact", a declarat Ion Craciunescu.

Tweet Dinamo Ion Craciunescu Citeste si: FINALA pentru Euro: Islanda - Romania, joi, 21:45, IN DIRECT LA PRO TV!