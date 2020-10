Spaniola nu e limba oficiala la Dinamo! Conducerea si jucatorii sunt trimisi la scoala! 'Cainii' au mai avut un astfel de precedent

In ciuda faptului ca noul actionariat este de origine spaniola, iar majoritatea jucatorilor adusi sunt tot iberici, noul director sportiv al lui Dinamo a declarat ca este un fan al limbii romane.

In interviul pe care Rufo Collado l-a acordat Gazetei Sporturilor, acesta a declarat faptul ca se simte foarte bine in tara unde a ajuns si ca doreste ca strainii de la echipa sa invete limba romana.

"Jucatorii spanioli vor face cursuri de limba romana. Unii deja au inceput, dar cand ne vom muta in noile birouri va exista un plan foarte clar pentru jucatori. Nu doar pentru ei, ci si pentru cei din conducere, care le vor putea vorbi celor de la academie, copiilor, vor explica mai multe teme, de nutritie, chestii de psihologie. Avem o gramada de lucruri de facut si vrem sa le facem pas cu pas pe toate. De preferat foarte bine!", a declarat Rufo Collado.

Dinamo are in acest moment sase jucatori iberici, plus alti doi jucatori care vorbesc spaniola. Inclusiv antrenorul Cosmin Contra si Paul Anton cunosc aceasta limba, ei fiind in trecut la echipa din Spania, Getafe.

In trecut, mai exact in urma cu sapte ani, directorul sportiv de la acea vreme a adus o profesoara de romana pentru a le preda strainilor. Elevii, Elton, Thicot, Hasanovici, Thomas, Zougoula, Pape Ndaw, Boubacar, Diakhate, Fai şi Durimel, au luat atunci lectii.

Tweet Dinamo Citeste si: FINALA pentru Euro: Islanda - Romania, joi, 21:45, IN DIRECT LA PRO TV!