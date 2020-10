Spaniolii au venit cu portofelele goale in Stefan cel Mare! De unde vin acum banii la Dinamo: "Nu putem ramane indiferenti!"

Dinamo se afla intr-o situatie financiara dificila.

Banii lui Pablo Cortacero nu au ajuns inca in conturile clubului din Stefan cel Mare, care se confrunta cu o criza financiara dura. Pentru a sprijini activitatea Academiei lui Dinamo, cei 500 de suporteri care sunt membri cotizanti in Asociatia Dinamovisti Pentru Dinamo au adunat o suma importanta de bani pe care o vor redirectiona catre club.

"Asociatia Dinamovisti Pentru Dinamo a fost in ultima perioada in contact direct cu conducerea clubului nostru, respectiv cu domnii Ioan Marginean si Cornel Talnar, pentru a identifica modul in care poate acorda sprijin in rezolvarea unora dintre problemele cu care se confrunta in acest moment Dinamo.

Intrucat Academia Dinamo trece printr-o perioada mai dificila din punct de vedere financiar, iar o functionare normala cere efectuarea de urgenta a mai multor reparatii la Centrul de Copii si Juniori, conducerea ADPD nu ramane indiferenta la problemele prezentate de domnul Ioan Marginean (manager general) si a decis implicarea de indata, pentru ca juniorii nostri sa isi poata desfasura antrenamentele in conditii optime.

Dupa cum stiti, de la lansarea oficiala a ADPD, 500 de suporteri dinamovisti au cotizat si donat in contul Asociatiei o suma destul de importanta de bani, respectiv 195.409 lei, bani care vor fi folositi integral pentru rezolvarea problemelor de la Academia Dinamo. In zilele urmatoare va avea loc o intalnire intre conducerea clubului si reprezentantii ADPD pentru a stabili detaliile acestei colaborari. Vom reveni cu toate detaliile. Totul Pentru Dinamo", a fost mesajul suporterilor, publicat pe contul de Facebook al Asociatiei.

In total, pana acum, fanii lui Dinamo au ajutat clubul cu 564.000 de euro, prin programul DDB.