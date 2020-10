Doi fosti dinamovisti au revenit in Liga 1! Cu ce echipa din Romania au semnat! Anuntul oficial al clubului

Doi fosti jucatori de la Dinamo au revenit in Liga 1.

Liberi de contract, mijlocasul Antun Palic si fundasul Luka Maric au fost anuntati oficial astazi la FC Arges. Ei au semnat cate un contract valabil pana la finalul actualului sezon.

Antun Palic a fost la Dinamo in doua randuri, intre 2015-2017 si in perioada februarie-iulie 2018. Cel mai recent el a evoluat la Kaposvar, in Ungaria, incheindu-si contractul in iulie.

Mijlocasul in varsta de 32 de ani, cotat la 350.000 de euro potrivit transfermarkt.com, a mai trecut de-a lungul carierei pe la NK Zagreb, NK Lucko, Croatia Sesvete, Inter Zapresic, Dinamo Zagreb, AEK Larnaca, Bangkok United, NK Krka, Mouscorun si Sheriff Tiraspol.

Luka Maric, care a imbracat tricoul "cainilor rosii" in perioada 2016-2018, si-a incheiat socotelile cu cei de la Arka Gdynia din Polonia in august. El este cotat la 150.000 de euro, iar in trecut a mai jucat la NK Pomorac, NK Istra, HNK Rijeka, Zawisza si Perseopolis.

Pe langa cei doi fosti dinamovisti, la FC Arges au mai ajuns in aceasta perioada Cephas Malele, Sergio Romeu Marakis si Alexander Maes.