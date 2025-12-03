Sorin Cârțu regretă plecarea lui Rădoi! Care a fost marea problemă de la Universitatea Craiova

Oltenii au rămas pe locul patru în clasament în urma acestui rezultat și se află la cinic „lungimi” de liderul Rapid.

Universitatea Craiova a remizat cu ”U” Cluj, scor 0-0, într-un meci din runda a 18-a din Superliga, iar partida a putut fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Sorin Cârțu regretă plecare lui Rădoi! Care a fost marea problemă de la Universitatea Craiova



Sorin Cârțu a vorbit despre plecare lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova. Antrenorul a decis să îi părăsească pe olteni, după înfrângerea de acasă cu UTA.

Președintele onorific al celor de la Universitatea Craiova a explicat că decizia lui Mirel Rădoi l-a luat prin surprindere

„A fost o frustrare, nu mi-am dorit, nu mi-a convenit plecarea lui. Atunci am avut un schimb de mesaje mai lung. I-am zis că mi se pare că este mai slăbit, să se odihnească. A zis că s-a liniştit, că e odihnit, ok. Nu am intrat în multe amănunte.

Cred că are nevoie de o pauză. Nici nu vreau să dau verdicte, dar eu nu i-am văzut recuperarea de la meci la meci, duminică–joi, acolo erau nişte fisuri. Ca apoi să poţi să nu ai o stare de anxietate, să fii echilibrat emoţional. El nu a avut nicio pauză: meci duminică, meci miercuri–joi, şi acolo… El vorbeşte cel mai bine despre stările lui, nu vreau să mă bag.

Noi chiar nu ne-am aşteptat (n.r. să plece), dar din câte am înţeles, era hotărât; indiferent de rezultatul cu UTA voia să plece. Nu a fost un motiv eşecul cu UTA, chiar dacă câştiga, pleca. E greu de acceptat, de înţeles, dar până la urmă n-ai ce să faci…”, a spus Sorin Cârţu la Prima Sport.

Pentru Universitatea Craiova urmează meciul cu Petrolul din Cupa României, care va avea loc joi, de la ora 21:00 și va putea fi urmărită pe site-ul Sport.ro.

