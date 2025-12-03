Sorin Cârțu regretă plecarea lui Rădoi! Care a fost marea problemă de la Universitatea Craiova

Sorin C&acirc;rțu regretă plecarea lui Rădoi! Care a fost marea problemă de la Universitatea Craiova Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova la începutul lunii noiembrie.

TAGS:
Universitatea Craiova
Din articol

Universitatea Craiova a remizat cu ”U” Cluj, scor 0-0, într-un meci din runda a 18-a din Superliga, iar partida a putut fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Oltenii au rămas pe locul patru în clasament în urma acestui rezultat și se află la cinic „lungimi” de liderul Rapid.

Sorin Cârțu regretă plecare lui Rădoi! Care a fost marea problemă de la Universitatea Craiova

Sorin Cârțu a vorbit despre plecare lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova. Antrenorul a decis să îi părăsească pe olteni, după înfrângerea de acasă cu UTA.

Președintele onorific al celor de la Universitatea Craiova a explicat că decizia lui Mirel Rădoi l-a luat prin surprindere 

„A fost o frustrare, nu mi-am dorit, nu mi-a convenit plecarea lui. Atunci am avut un schimb de mesaje mai lung. I-am zis că mi se pare că este mai slăbit, să se odihnească. A zis că s-a liniştit, că e odihnit, ok. Nu am intrat în multe amănunte.

Cred că are nevoie de o pauză. Nici nu vreau să dau verdicte, dar eu nu i-am văzut recuperarea de la meci la meci, duminică–joi, acolo erau nişte fisuri. Ca apoi să poţi să nu ai o stare de anxietate, să fii echilibrat emoţional. El nu a avut nicio pauză: meci duminică, meci miercuri–joi, şi acolo… El vorbeşte cel mai bine despre stările lui, nu vreau să mă bag.

Noi chiar nu ne-am aşteptat (n.r. să plece), dar din câte am înţeles, era hotărât; indiferent de rezultatul cu UTA voia să plece. Nu a fost un motiv eşecul cu UTA, chiar dacă câştiga, pleca. E greu de acceptat, de înţeles, dar până la urmă n-ai ce să faci…”, a spus Sorin Cârţu la Prima Sport.

Pentru Universitatea Craiova urmează meciul cu Petrolul din Cupa României, care va avea loc joi, de la ora 21:00 și va putea fi urmărită pe site-ul Sport.ro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Salariul minim „cu grade”. Peste 2,2 milioane de angajați ar putea fi plătiți după vechime și nivelul de studii
Salariul minim &bdquo;cu grade&rdquo;. Peste 2,2 milioane de angajați ar putea fi plătiți după vechime și nivelul de studii
ARTICOLE PE SUBIECT
U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: remiză albă și insipidă care nu ajută pe nimeni
U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: remiză albă și insipidă care nu ajută pe nimeni
Patru grade Celsius și zero goluri: c&acirc;ți spectatori a str&acirc;ns meciul Universitatea Cluj - Universitatea Craiova, de Ziua Națională
Patru grade Celsius și zero goluri: câți spectatori a strâns meciul Universitatea Cluj - Universitatea Craiova, de Ziua Națională
Următoarea adversară a Universității Craiova &icirc;n Europa, umilită pe teren propriu! A &icirc;ncasat 4 goluri de la locul 12
Următoarea adversară a Universității Craiova în Europa, umilită pe teren propriu! A încasat 4 goluri de la locul 12
Rotaru pregătește &bdquo;bomba&ldquo; iernii: internaționalul rom&acirc;n care &bdquo;rupe&ldquo; banca, dorit la Craiova
Rotaru pregătește „bomba“ iernii: internaționalul român care „rupe“ banca, dorit la Craiova
ULTIMELE STIRI
P&acirc;nă unde s-a ajuns! O amendă de 1.000 de lei, &icirc;ncă un motiv de ceartă &icirc;ntre Niczuly și Sepsi
Până unde s-a ajuns! O amendă de 1.000 de lei, încă un motiv de ceartă între Niczuly și Sepsi
Cupa Rom&acirc;niei | UTA - FCSB 0-0, ACUM, pe Sport.ro! &bdquo;Roș-albaștrii&rdquo; evoluează cu echipa a doua
Cupa României | UTA - FCSB 0-0, ACUM, pe Sport.ro! „Roș-albaștrii” evoluează cu echipa a doua
Selecționerul Ungariei a spus totul după ce a &icirc;nvins Rom&acirc;nia: &rdquo;A trebuit să c&acirc;știgăm de două ori&rdquo;
Selecționerul Ungariei a spus totul după ce a învins România: ”A trebuit să câștigăm de două ori”
A plecat de la FCSB și nu și-a revenit! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu fotbalistul de 1,3 milioane de euro
A plecat de la FCSB și nu și-a revenit! Ce se întâmplă cu fotbalistul de 1,3 milioane de euro
Ovidiu Mihăilă, concluzii amare după eșecul cu Ungaria! Jucătoarea remarcată de selecționer
Ovidiu Mihăilă, concluzii amare după eșecul cu Ungaria! Jucătoarea remarcată de selecționer
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cupa Rom&acirc;niei: Rapid a dat de Cristiano Ronaldo la FC Argeș, Csikszereda - Oțelul decis &icirc;n 90+6 și Dumbrăvița - Slatina &icirc;n 90+4, eroare de arbitraj &icirc;n CS Dinamo - Concordia

Cupa României: Rapid a dat de Cristiano Ronaldo la FC Argeș, Csikszereda - Oțelul decis în '90+6 și Dumbrăvița - Slatina în '90+4, eroare de arbitraj în CS Dinamo - Concordia

Incredibil! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă &icirc;ntre Sepsi și Roland Niczuly depășește orice imaginație

Incredibil! Ce se întâmplă între Sepsi și Roland Niczuly depășește orice imaginație

Revenire neașteptată &icirc;n Superliga! FC Argeș &icirc;i dă o nouă lovitură Rapidului și semnează cu fostul jucător din Giulești

Revenire neașteptată în Superliga! FC Argeș îi dă o nouă lovitură Rapidului și semnează cu fostul jucător din Giulești

L-a uimit pe Bogdan Andone după FC Argeș - Rapid 1-2: &bdquo;Un jucător spectaculos și un băiat extraordinar&rdquo;

L-a uimit pe Bogdan Andone după FC Argeș - Rapid 1-2: „Un jucător spectaculos și un băiat extraordinar”

FCSB a dat lovitura: &rdquo;Cel mai bun produs de export al fotbalului rom&acirc;nesc&rdquo;

FCSB a dat lovitura: ”Cel mai bun produs de export al fotbalului românesc”

Marius Măldărășanu, la rece, după ce a fost dat afară de Hermannstadt: &rdquo;Sunt bani mulți care trebuie luați&rdquo;

Marius Măldărășanu, la rece, după ce a fost dat afară de Hermannstadt: ”Sunt bani mulți care trebuie luați”



Recomandarile redactiei
Selecționerul Ungariei a spus totul după ce a &icirc;nvins Rom&acirc;nia: &rdquo;A trebuit să c&acirc;știgăm de două ori&rdquo;
Selecționerul Ungariei a spus totul după ce a învins România: ”A trebuit să câștigăm de două ori”
P&acirc;nă unde s-a ajuns! O amendă de 1.000 de lei, &icirc;ncă un motiv de ceartă &icirc;ntre Niczuly și Sepsi
Până unde s-a ajuns! O amendă de 1.000 de lei, încă un motiv de ceartă între Niczuly și Sepsi
A plecat de la FCSB și nu și-a revenit! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu fotbalistul de 1,3 milioane de euro
A plecat de la FCSB și nu și-a revenit! Ce se întâmplă cu fotbalistul de 1,3 milioane de euro
Cupa Rom&acirc;niei | UTA - FCSB 0-0, ACUM, pe Sport.ro! &bdquo;Roș-albaștrii&rdquo; evoluează cu echipa a doua
Cupa României | UTA - FCSB 0-0, ACUM, pe Sport.ro! „Roș-albaștrii” evoluează cu echipa a doua
Ovidiu Mihăilă, concluzii amare după eșecul cu Ungaria! Jucătoarea remarcată de selecționer
Ovidiu Mihăilă, concluzii amare după eșecul cu Ungaria! Jucătoarea remarcată de selecționer
Alte subiecte de interes
C&acirc;t trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat p&acirc;nă &icirc;n 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
CITESTE SI
Miley Cyrus și-a etalat inelul de logodnă la premiera unui film. Artista a strălucit alături de iubitul ei. GALERIE FOTO

stirileprotv Miley Cyrus și-a etalat inelul de logodnă la premiera unui film. Artista a strălucit alături de iubitul ei. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

&Icirc;ncă unul a renunțat. Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei, &icirc;n favoarea lui Daniel Băluță

stirileprotv Încă unul a renunțat. Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei, în favoarea lui Daniel Băluță

Leguma care a &icirc;nceput să fie cultivată cu succes și &icirc;n Rom&acirc;nia. Medicii și bucătarii &icirc;i laudă calitățile

stirileprotv Leguma care a început să fie cultivată cu succes și în România. Medicii și bucătarii îi laudă calitățile

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!