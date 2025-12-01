Sparta Praga, următoarea adversară a Universității Craiova, trece printr-un moment de coșmar în campionatul Cehiei. Echipa de pe locul secund a fost surclasată chiar pe teren propriu, scor 2-4, de modesta Pardubice, formație care se chinuie în a doua jumătate a clasamentului.



Eșecul de ieri, 30 noiembrie, arată vulnerabilități defensive majore pe care alb-albaștrii le pot specula în partida programată peste doar zece zile. Deși cehii porneau ca mari favoriți, însă calculele hârtiei au fost date peste cap de oaspeți.



Dominare totală, eficiență zero



În ciuda rezultatului, Sparta Praga a controlat balonul în proporție de 81%, lăsându-le adversarilor doar 19% din timpul de joc. Cu toate acestea, defensiva Spartei a deraiat complet în fața contraatacurilor tăioase ale oaspeților.



Pardubice a deschis balul rapid, prin Vojtech Patrak în minutul 22, iar Daniel Smekal a majorat diferența la 2-0 înainte de pauză, profitând de apărarea visătoare a Spartei. Coșmarul a continuat în repriza secundă, când tabela a indicat un neverosimil 0-3 în minutul 65, după reușita lui Samuel Simek.



Trezirea gazdelor a venit mult prea târziu. Jan Kuchta a marcat pentru 1-3 abia în minutul 90, iar Lukas Haraslin a aprins speranțele cu un gol din penalty în minutul 90+5. Totuși, în loc de egalare, Sparta a mai încasat o lovitură pe contraatac în minutul 90+8, stabilindu-se scorul final de 2-4.



Universitatea Craiova primește vizita Spartei Praga pe 11 decembrie, de la ora 19:45, într-un meci capital pentru calculele calificării în fazele superioare din UEFA Conference League. Oltenii vin după o victorie importantă pe teren propriu cu Mainz, 1-0.

