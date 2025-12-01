Rotaru pregătește „bomba“ iernii: internaționalul român care „rupe“ banca, dorit la Craiova

Universitatea Craiova e specialista „repatrierilor“, în ultimul timp, după modelul brevetat în fotbalul nostru de Farul lui Hagi. În Bănie au fost readuși jucători precum Andrei Ivan, Alexandru Cicâldău sau Alexandru Mitriță. Unii dintre ei, precum Ivan și Mitriță, au și părăsit echipa, între timp, după ce și-au refăcut cota, în tricoul Universității. Acum, după un model care a dat rezultate bune, patronul Mihai Rotaru (foto) pune la cale o mutare-bombă. Despre care au aflat jurnaliștii de la 3minute.net. Informațiile de aici se leagă, când vedem prin ce calvar fotbalistic trece jucătorul pe care a pus ochii patronul Universității.



Mihăilă, „lipit“ de bancă, la Rizespor Valentin Mihăilă (25 de ani) e internaționalul român căruia Rotaru vrea să-i dea o mână de ajutor. Pentru că fostul star al Universității e în picaj! Nu de azi, de ieri, ci de foarte mult timp. Fix din acest motiv, Parma s-a debarasat de Mihăilă, în vară. Încă de atunci, jucătorul a fost avertizat de fostul impresar, Ioan Becali, că trebuie să dea totul la noua sa echipă, Rizespor, în condițiile în care n-a făcut acest lucru, la Parma. Din păcate pentru Mihăilă, Giovanni a vorbit, Giovanni a auzit! Pentru că, ajuns în Turcia, Mihăilă și-a continuat căderea liberă. Cifrele vorbesc de la sine despre situația în care a ajuns internaționalul român. Concret, în acest sezon, Rizespor a disputat 15 meciuri, în toate competițiile, până în acest moment. Contribuția lui Mihăilă? 7 apariții și 1 gol, în 222 de minute. Vorbim despre un bilanț extrem de slab pentru un jucător pe care turcii au plătit 2 milioane de euro. Mai grav e că, în ultimele săptămâni, Mihăilă „rupe“ banca, la Rizespor. În ultimele două etape din campionat, el n-a bifat niciun minut! Ultima sa apariție, la Rizespor, datează din 8 noiembrie, când a jucat 26 de minute, în Gaziantep – Rizespor (2-2).



Rotaru l-ar lua, ca să-l înlocuiască pe Baiaram Potrivit speculațiilor venite dinspre Craiova, Rotaru ia în calcul repatrierea lui Mihăilă – a plecat de la Craiova, în 2020 – și pentru că e tentat de vânzarea lui Ștefan Baiaram (22 de ani), în pauza de iarnă. Actualul star al oltenilor are mai multe oferte din străinătate și patronul consideră că e momentul să valorifice cota bună a jucătorului. Rămâne de văzut cum se va înțelege Rotaru cu Rizespor, pentru readucerea lui Mihăilă, având în vedere suma plătită de clubul turc pentru transferul internaționalului român de la Parma. De menționat că o revenire, la Craiova, ar fi benefică și pentru Mihăilă, dornic să joace – ceea ce nu face acum, la Rizespor – pentru a-și păstra locul în echipa națională, în vederea barajului cu Turcia (26 martie 2026), de la Istanbul.



