Patru grade Celsius și zero goluri: câți spectatori a strâns meciul Universitatea Cluj - Universitatea Craiova, de Ziua Națională
Universitatea Cluj - Universitatea Craiova s-a încheiat fără goluri.

Într-un meci început la ora 19:00, de Ziua Națională, pe o temperatură scăzută, de 4 grade Celsius, Universitatea Cluj și Universitatea Craiova s-au neutralizat reciproc, obținând câte un punct care nu îmbunătățește considerabil situația niciunei echipe.

Puțin peste cinci mii de spectatori în tribunele Cluj Arena, la Universitatea Cluj - Universitatea Craiova

În Cluj-Napoca, nu este prima dată când Universitatea beneficiază de sprijinul mai multor fani la meciurile de baschet disputate de U-BT Cluj.

În meciul de Superligă desfășurat în seara zilei de 1 decembrie, doar 5,127 de spectatori au fost prezenți în Cluj Arena, stadion care poate găzdui de aproape șase ori mai mulți iubitori ai fotbalului.

Craiova pierde teren în lupta pentru titlu

În sezonul precedent, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj au încheiat Superliga pe locurile 3, respectiv 4, deasupra cluburilor care s-au lansat cel mai bine în lupta pentru titlu în actuala stagiune, Rapid și Dinamo București.

În urma remizei de la Cluj-Napoca, Craiova rămâne la cinci puncte în spatele Rapidului, pe când Universitatea Cluj ocupă locul al zecelea, la două puncte distanță de Farul Constanța, ocupanta ultimului loc de play-off.

