Într-un meci început la ora 19:00, de Ziua Națională, pe o temperatură scăzută, de 4 grade Celsius, Universitatea Cluj și Universitatea Craiova s-au neutralizat reciproc, obținând câte un punct care nu îmbunătățește considerabil situația niciunei echipe.

Puțin peste cinci mii de spectatori în tribunele Cluj Arena, la Universitatea Cluj - Universitatea Craiova

În Cluj-Napoca, nu este prima dată când Universitatea beneficiază de sprijinul mai multor fani la meciurile de baschet disputate de U-BT Cluj.

În meciul de Superligă desfășurat în seara zilei de 1 decembrie, doar 5,127 de spectatori au fost prezenți în Cluj Arena, stadion care poate găzdui de aproape șase ori mai mulți iubitori ai fotbalului.

