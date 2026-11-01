Tehnicianul Bogdan Andone (51 de ani) riscă să fie demis de la FC Argeș, în contextul în care formația piteșteană a ajuns în Superligă pe locul 14 de baraj.

Bogdan Andone, OUT de la FC Argeș?

Primarul Piteștiului, Cristian Gentea, i-a avertizat pe fotbaliști că este nemulțumit de rezultatele lor din sezonul curent.

În același timp, antrenorul Bogdan Andone este în pericol de a fi demis, dacă nu va reuși să remedieze situația alb-violeților, potrivit iamsport.ro.

Cu doar 12 puncte în 14 meciuri, FC Argeș ocupă locul 14 ce duce la barajul pentru supraviețuirea în Superligă.

Piteștenii au doar un egal în precedentele cinci confruntări din primul eșalon și s-au impus ultima oară în campionat într-un Universitatea Craiova - FC Argeș 0-1 (etapa 4, 9 august 2026).

Andone a dus Argeșul din Liga 2 în play-off-ul Superligii

Bogdan Andone a ajuns la FC Argeș în septembrie 2024, iar la finalul sezonului a obținut promovarea în Superligă.

În stagiunea precedentă, cu Andone pe bancă, FC Argeș a încheiat campionatul pe locul șase din play-off.