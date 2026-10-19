U Cluj - FC Argeș a contat pentru etapa a 12-a din SuperLiga. Piteștenii au deschis scorul rapid, ca „Șepcile Roșii” să facă remontada până în pauză. Yanis Pîrvu a fost unicul marcator din actul secund, astfel că tabela a arătat la final 2-2.

Eugeniu Cebotaru rupe tăcerea după 2-2 cu FC Argeș

Este pentru a doua etapă la rând când U Cluj nu reușește să se impună, după 3-4 cu Rapid. În urma rezultatului cu FC Argeș, Cristiano Bergodi a luat o decizie surprinzătoare.

Italianului i s-a făcut rău, iar la flash-interviu i-a luat locul Eugeniu Cebotaru. Secundul lui Cristiano Bergodi și-a prezentat scuzele, însă forma slabă a echipei a dus la o stare de tristețe și astfel că antrenorul principal a preferat să nu se prezinte în fața jurnaliștilor. Totodată, Cebotaru a recunoscut că sunt probleme în cadrul echipei.

„Vreau să transmit scuze că Cristiano Bergodi nu este prezent la interviu, chiar nu se simte bine. Se simte puțin așa mai rău. Evident, s-a acumulat puțină tristețe pentru că le-a transmis băieților că un alt rezultat decât victoria ar fi un eșec. De aici vine această supărare, chiar ne-am dorit azi. Am avut șansa să urcăm în clasament, dorința a fost mare, dar rezultatul este dezamăgitor pentru noi.

Sunt probleme. Am avut o primă repriză bună, iar apoi au intervenit accidentările. Asta cred că a influențat, dar nu suntem asigurați și așa este în fotbal, din păcate.

E devreme să spunem clar acum unde este problema. Trebuie să fim atenți la unele momente, poate și intensitatea meciurilor, au jucat aceeași jucători, nu prea am avut schimbări.

Dacă te uiți la clasament și faci o comparație la punctaj, este o diferență. Noi am întâlnit aceste adversare. În meciul cu Rapid am pierdut chiar dacă l-am dominat. Dacă te uiți în clasament, s-au desprins și poți să spui că diferența este mare între ele și restul echipelor. Trebuie să ne revenim mental, fizic, ne așteaptă o echipă foarte bună, puternică, Corvinul", a spus Eugeniu Cebotaru, după U Cluj - FC Argeș.

În urma remizei cu FC Argeș, U Cluj rămâne pe locul 5 în SuperLiga, cu 19 puncte acumulate în primele 12 etape.