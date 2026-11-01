Pavlo Isenko a reluat antrenamentele alături de colegii de la Universitatea Craiova și speră să poată apăra din nou în curând. Portarul ucrainean s-a accidentat în luna martie, în timpul unui meci cu Dinamo. La pauza partidei, acesta a acuzat dureri puternice la menisc și nu a mai putut continua. Inițial, perioada de recuperare estimată era de trei-patru săptămâni, însă intervenția chirurgicală a prelungit considerabil absența sa.

Pavlo Isenko: „Sunt pregătit să-mi ajut din nou echipa”

Ucraineanul a revenit în această perioadă la pregătirea alături de echipă, însă nu este încă inclus în lotul pentru meciuri. Înaintea confruntării cu FC Botoșani, portarul a stat de vorbă cu suporterii, a făcut fotografii și a oferit autografe. Tot atunci, a vorbit despre starea sa și dorința de a-și ajuta colegii.

„Sunt foarte bine. Mă bucur că am revenit la antrenamentele cu echipa. Sunt mai bine pe zi ce trece. Este mereu o plăcere să mă întâlnesc cu fanii. Nu știu în cât timp aș putea juca. Momentan am revenit la antrenamente și vom vedea. Sunt pregătit să apăr, dar momentan trebuie să văd cum mă simt la antrenamente. Este greu să-mi privesc colegii din tribune. Normal că-mi doresc să-mi ajut echipa din teren”, a declarat Isenko.

Portarul ar putea deveni din nou apt de joc după pauza internațională din luna noiembrie. În acest scenariu, revenirea sa ar avea loc la aproximativ opt luni de la accidentare.