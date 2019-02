Situatie incredibila la un club de Liga 1! "Mergem la tribunal! A cerut ordonanta presidentiala!" Acuzatii de SABOTAJ

Nu doar infrangerea la scor de neprezentare in fata lui Dinamo tulbura apele la Poli Iasi.

Conflictul de la Poli Iasi dintre Adrian Ambrosie, presedintele executiv al clubului, Leonida Antohi, presedintele Consiliului Director, antrenorul Flavius Stoican si primarul Mihai Chirica, pe de o parte, si Horia Sabo, finantatorul, si Tibor Selymes, directorul sportiv al echipei, de cealalta parte, se va muta in instanta. Prima factiune vrea sa rezilieze unilateral contractul semnat cu Sabo, in vara anului 2018, pentru cedarea clubului, din cauza ca acesta nu ar fi investit in club sumele promise, in timp ce omul de afaceri baimarean spune ca nu are cum sa bage bani, daca nu are si putere de decizie.

Cum situatia nu se poate rezolva pe cale amiabila, Horia Sabo a cerut ajutorul instantelor de judecata, printr-o cerere de ordonanta presedintiala. Conform Art. 581 din Codul de Procedura Civila, aceasta prevede ca "instanta va putea sa ordone masuri vremelnice in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari".

"Deocamdata nu s-a rezolvat nimic din criza de la Poli Iasi. Am inteles ca in 1-2 saptamani va incepe un proces, s-a depus o ordonanta presedintiala, o procedura rapida in instanta. Din ce am discutat, toata lumea spune ca Horia Sabo va fi repus in drepturi, pentru ca traim intr-o tara civilizata. Contractul e contract, ce ai semnat ai semnat...

Pe perioada cat am fost noi, nu am avut nicio abatere, baietii erau la zi cu banii. Ati vazut ce au facut ceilalti? Sunt total iresponsabili! Ma refer la toata situatia si toate deciziile luate in ultima vreme. Nu vreau sa le aduc prea multe acuzatii, pentru ca vor zice apoi ca dau in echipa dupa o infrangere. Dupa ce au venit cu toate astea, noi ne-am retras, asteptam sa-si faca treaba. Ei au facut transferuri, ei au facut tot, noi nu am facut nimic.

Andrei Cristea avea si el o varsta, poate voia sa joace la o echipa care are obiective mai inalte, sa castige mai multi bani... Nu e problema ca a plecat, ci modul in care a fost lasat sa plece. Exista posibilitatea sa iei niste bani pe el, dar a plecat gratis. Ti-ai luat doi jucatori, eu nu spun ca nu sunt jucatori buni, Burlacu ala micu’ chiar imi place. Chiar este un jucator bun, dar nu e al tau si nici nu o sa fie al tau. Tu ai imprumutat doi jucatori pentru 4 luni, atat! Si ai pierdut 100.000 de euro.

Toti se plang ca nu sunt bani... Pai, daca nu sunt bani, cum poti sa irosesti 100.000 de euro asa? Noi am avut o oferta concreta de la FCSB pentru 100.000 de euro. La o echipa unde nu sunt bani asa multi eu zic ca 100.000 de euro e o suma buna. Gardos si Burlacu sunt jucatori buni, dar daca te gandesti strict pentru echipa, nu cred ca a meritat schimbul. Daca te gandesti ca ai vrut sa ajuti Craiova, atunci conducerea Iasiului a facut un lucru bun. Dar nu ai facut un lucru bun pentru echipa din Iasi.

Domnul Ambrosie zice multe, nici nu vreau sa comentez prea mult. Nu am revenit la lucru, sunt in concediu medical. Despre domnul Ambrosie si acuzatiile sale nici nu mai vreau sa vorbesc. Mai vorbiti si cu alti oameni de fotbal, pentru ca nu e prima data cand face asa ceva domnul Ambrosie. Nu vreau sa discut despre ce zice el. Sincer, nici nu ma intereseaza ce are de zis, instanta va hotari cine are dreptate", a declarat Tibor Selymes pentru Sport.ro.