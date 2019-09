Situatie incredibila: Botosani nu avea medic! Doctorul lui Dinamo l-a salvat pe Moussa: "Cum e posibil, domnule milionar Iftime?" FOTO

Medicul lui Dinamo lanseaza acuzatii grave catre cei de la FC Botosani.

Meciul lui Dinamo cu Botosani se putea incheia cu o noua tragedie pe National Arena. Eduard Pap si Sofien Moussa s-au ciocnit cap in cap si au avut nevoie de ingrijiri medicale, insa cei de la Botosani nu aveau medic, acuza Adrian Motoaca, medicul lui Dinamo.



Medicul lui Dinamo il acuza pe Iftime: Ati avut noroc de data asta!

"Suntem in Liga 1 sau la judet ?

Hai sa nu ne mai lamentam si sa intelegem rolul medicilor la o echipa !

Romania anului 20 ... 20 ... Ce te faci cand esti echipa de Liga 1 si nu ai medic ?

Solutia : "Apelez un prieten" !

Este impardonabil ca unor astfel de cluburi sau entitati mari sportive sa li se permita participarea in competitii majore oficiale fara medic !!!

Putem asista oricand la tragedii mult mai mari . Asta seara a fost cu noroc , dar ce ne facem cand norocul ne va parasi ?

PS : Buni si astia din stafful medical de la Dinamo de ceva , nu-i asa domnule "milionar" Valeriu Iftime ?

Circula o legenda, cica "daca nu ai bani" de medic la echipa poti spune macar un MULTUMESC!", e mesajul scris de Adrian Motoaca pe Facebook.

Sofien Moussa, hemoragie craniana!

Pap si-a revenit in urma ciocnirii, insa Moussa a fost urcat in ambulanta si transportat la spital. El a suferit o hemoragie in zona craniana si urmeaza sa fie investigat de medici.

La ultimul meci disputat de Dinamo pe National Arena, Eugen Neagoe a facut infarct pe banca si a fost la un pas de moarte. In urma interventiei greoaie, medicul lui Dinamo a fost inlocuit cu Adrian Motoaca.