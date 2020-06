CFR Cluj este vazuta ca favorita clara in derby! "E clar ca FCSB pleaca cu sansa a doua!" Declaratia care il va infuria pe Gigi Becali

CFR Cluj - FCSB se joaca astazi de la ora 20:00 si e live pe sport.ro.

CFR Cluj si FCSB se intalesc diseara in Gruia intr-un meci foarte important in economia titlului din Liga 1. Ionut Rada, fost jucator la ambele echipe, o vede clar favorita pe CFR datorita experientei pe care o are.

La FCSB e o echipa mult mai tanar, iar discutiile despre transferurile lui Man sau Coman pot afecta jocul echipei. Ardelenii au o medie de varsta mai ridicata si il au pe Dan Petrescu de partea lor, un antrenor care organizeaza foarte bine meciurile din punct de vedere tactic.

"Eu cred ca sunt doua echipe care sunt un pic dezechilibrate. FCSB e clar ca pleaca cu sansa a doua. Discutiile care sunt acolo afecteaza. Unii jucatori se gandesc la plecare, sunt niste copii. La CFR vorbim de o echipa cu experienta, il are si pe Dan Petrescu.

FCSB a suferit mereu in zona centrala. Olaru si cu Oaida nu prea aduc siguranta pe faza defensiva. Sperantele lor se leaga de Man, Tanse sau Coman. Lui FCSB ii lipsesc 2-3 jucatori cu experienta.", a spus Ionut Rada la Ora exacta in Sport de la PRO X.

Aceasta declaratie nu ii pica bine lui Gigi Becali, care nu se gandeste la altceva decat la victorie. Patronul FCSB se gandeste si la afacerea pe termen lung, astfel ca nu ar fi o tragedie daca ar pierde campionatul, dar ar reusi sa isi vanda jucatorii pe sume bune.

In ceea ce priveste situatia medicului de la Botosani care s-a infectat cu coronavirus, Rada nu concepe cum a fost posibil ca un angajat la Unitatea de Primiri Urgente sa fie si medic al unei echipe de fotbal.

"Nu e normal ce s-a intamplat la Botosani, nu e normal sa nu ai un medic si sa aduci un angajat de la UPU. Un jucator infectat trebuie sa fie izolat si echipe sa poata continua. Doctorul este extrem de important in cadrul unui club, este peste antrenor.", a mai spus Rada la PRO X.