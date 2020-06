Situatia de la Dinamo, comparata cu cea de la Barcelona! De ce se aseamana suporterii 'cainilor' cu cei ai catalanilor

Dinamo Bucuresti a fost ajutata in multe randuri de suporteri, fiind tinuta in viata dupa ce fanii au strans bani pentru club.

Programul socios al suporterilor lui Dinamo a generat venituri considerabile pentru club. Prin banii stransi de cei peste 6000 de suporteri, Dinamo a putut sa plateasca salarii si chiar licenta.

Acelasi program se desfasoara si printre fanii Barcelonei, insa la un nivel mult main mare. Cosmin Contra este mandru ca dinamovistii au adoptat aceasta metoda, chiar daca nu se strang atat de multi bani ca la granzii de la Barca.

"Depinde de forta financiara a fiecaruia. La Barcelona sunt 150 de mii de asociati si abonati. Plus ce genereaza Barcelona la nivel de marketing, sunt mult alte lucruri care intra aici. S-au vazut adevaratii suporteri ai lui Dinamo, care sunt langa echipa in momentele grele. Oricine ar fi dispus sa cumpere Dinamo avand acesti suporteri in spate.", a spus fostul selectioner la PRO X.

Desi s-au strans bani pentru mentinerea echipei in Liga 1, Contra nu crede ca Dinamo poate fi sustinuta de suporteri intr-o lupta cu sanse reale la titlu. "Nu cred ca se poate doar din socios sa creezi un buget pentru playoff sau sa lupti pentru titlu.", a mai spus Contra la Ora exacta in Sport.