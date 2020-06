Avertisment CUTREMURATOR in cazul lui Perovic: "Dinamo risca un nou episod Ekeng!" Ce spun apropiatii fotbalistului

Dinamo se expune la riscuri mari jucandu-l pe sarbul Perovic.

Asta e avertismentul lui Adrian Motoaca, fostul doctor de la Dinamo. Medicul a fost alaturi de Perovic in perioada de dupa ce fotbalistului i-a fost respinsa viza medicala, sezonul trecut.

"Nu e de joaca. Poate suferi de moarte subita, cum a fost la Ekeng! Perioada de 'detrainig' recomandata pentru Perovic pentru a se vedea daca dispar problemele nu s-a respectat si jucatorul a fortat ca sa se antreneze. Nu sunt de acord cu chestiile astea, chiar daca cei din conducerea clubului au fost. Sunt niste pasi de urmat, iar el nu a facut-o. Eu am fost criticat de Balanescu, mi-a zis c anu m-am ocupat, dar conducerea l-a fortat mai repede decat spun medicii", a spus Motoaca pentru PRO Sport.

Surse apropiate fotbalistului au spus pentru www.sport.ro ca acestuia nu i s-a transmis faptul ca ar fi fost constatat ceva in neregula dupa meciul cu Rapid si dupa ultimele antrenamente. Sarbul a fost monitorizat de staff-ul medical cu un holter la meciul cu Rapid. E o practica aplicata pentru Perovic in mai multe momente pe parcursul sezonului tocmai pentru a se stabili daca e in parametri sau nu.