Cosmin Contra a oferit SOLUTIA pentru salvarea lui Dinamo! Unde ii vede fostul selectioner pe 'caini' in sezonul viitor

Dinamo este intr-o situatie financiara dificila, insa poate avea parte de salvare de unde se astepta mai putin.

Cosmin Contra, fostul selctioner al Romaniei, a vorbit la Ora exacta in Sport despre situatia de la Dinamo si crede ca salvarea poate veni din Cupa Romaniei. Daca alb rosii castiga Cupa, vor participa in editia viitoare a Europa League si vor incasa niste bani cu care pot sa isi consolideze partea financiara din sezonuil viitor.

"O eventuala castigare a cupei ar duce Dinamo in cupele europene, chiar daca joaca in playout. O evolutie in cupele europene ar face foarte bine echipei. Toate echipele din playout au grija de a nu retrograda. daca si Gica Hagi se gandeste la asta, e clar ca si Dinamo o face. Si eu sper ca banii sa intre la Dinamo si sa inceapa campionatul in liniste.

Nu pot sa am o parere despre Dinamo, nu sunt acolo sa am informatii din interior. Imi doresc din toata inima ca lucrurile sa se schimbe si Dinamo sa revina in elita fotbalului romanesc. Stiu de Dinamo doar ce citesc prin presa, am vazut ca trebuia sa intre niste bani saptamana trecuta si nu au intrat.", a spus Contra la PRO X.

Intrebat de situatia protestelor din SUA dupa moartea lui George Floyd si despre rasismul existent in lume, fostul selectioner a spus ca prefera sa creada ca nu exiat rasism si doreste ca lucrurile sa se schimbe in bine.

"Vreau sa cred ca in secolul in care traim nu mai exista rasism. Vreau ca toate aceste lucruri sa se schimbe tot mai mult. Probabil protestele astea, speram sa aduca ceva mai bun si sa nu mai vedem episoade ca moartea lui George Floyd.", a mai spus Contra la PRO X.