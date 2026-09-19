Oltenii au fost ”pe val” în prima repriză și au înscris de două ori prin golgheterul Assad Al Hamlawi, în minutele 29 și 45+3. De partea cealaltă, FCSB a rămas fără nou-transferatul Denis Drăguș, ieșit accidentat în minutul 42.

FCSB, două schimbări la pauza meciului cu Universitatea Craiova

Înainte de startul reprizei secunde, FCSB a efectuat două schimbări. Cei ”sacrificați” au fost Ronny Labonne și Ofri Arad, iar în locul lor au fost aruncați în joc Valentin Crețu și Joao Paulo.

Meciul din Bănie poate fi ultimul pentru Marius Baciu pe banca celor de la FCSB. Întrebat la conferința de presă despre viitorul său, antrenorul a oferit un răspuns enigmatic.

„Chiar nu contează Marius Baciu acum. Baciu e concentrat la meciul de mâine. După aceea vom vedea ce se va întâmpla. Cred că gestionez destul de bine latura umană. Am trecut prin toate etapele, am fost jucător, am fost campion, am plecat în străinătate”, a spus Baciu.

Echipele de start din Universitatea Craiova - FCSB