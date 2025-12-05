Tragerea la sorți a avut loc la Washington într-o ceremonie la care a luat parte și Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, una dintre țările gazdă ale turneului final.

Africa de Sud va debuta la Cupa Mondială împotriva Mexicului

În cazul în care va câștigat barajul cu Turcia și va trece și de Kosovo sau Slovacia, România va ajunge în grupa D la Cupa Mondială, grupă din care mai fac parte SUA, Paraguay și Australia.

Totuși, unul dintre jucătorii din Superliga României este deja sigur de participarea la turneul final. Acesta este Siyabonga Ngezana, unul dintre fundașii de bază al naționalei Africii de Sud.

Reprezentativa Bafana Bafana face parte din Grupa A la Cupa Mondială din 2026, unde se va duela cu Mexic, Coreea de Sud și câștigătoarea barajului dintre Danemarca, Macedonia de Nord, Cehia și Irlanda.

În primul meci de la Cupa Mondială, Africa de Sud va înfrunta Mexic, una dintre țările gazdă.

De altfel, Mexic – Africa de Sud este meciul inaugural la Cupa Mondială din 2026.

Cum arată grupele la Cupa Mondială

Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Danemarca / Macedonia de Nord / Cehia / Irlanda

Grupa B: Canada, Italia / Irlanda de Nord / Țara Galilor / Bosnia, Qatar, Elveția

Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția

Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Turcia / România / Slovacia / Kosovo

Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeș, Ecuador

Grupa F: Olanda, Japonia, Ucraina / Suedia / Polonia / Albania, Tunisia

Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

Grupa H: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay

Grupa I: Franța, Senegal, Irak / Bolivia / Surinam, Norvegia

Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania

Grupa K: Portugalia, Noua Caledonie / Jamaica / Congo, Uzbekistan, Columbia

Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama

