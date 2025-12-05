Tragerea la sorți a avut loc la Washington într-o ceremonie la care a luat parte și Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, una dintre țările gazdă ale turneului final.
Africa de Sud va debuta la Cupa Mondială împotriva Mexicului
- În cazul în care va câștigat barajul cu Turcia și va trece și de Kosovo sau Slovacia, România va ajunge în grupa D la Cupa Mondială, grupă din care mai fac parte SUA, Paraguay și Australia.
Totuși, unul dintre jucătorii din Superliga României este deja sigur de participarea la turneul final. Acesta este Siyabonga Ngezana, unul dintre fundașii de bază al naționalei Africii de Sud.
Reprezentativa Bafana Bafana face parte din Grupa A la Cupa Mondială din 2026, unde se va duela cu Mexic, Coreea de Sud și câștigătoarea barajului dintre Danemarca, Macedonia de Nord, Cehia și Irlanda.
În primul meci de la Cupa Mondială, Africa de Sud va înfrunta Mexic, una dintre țările gazdă.
De altfel, Mexic – Africa de Sud este meciul inaugural la Cupa Mondială din 2026.
Cum arată grupele la Cupa Mondială
Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Danemarca / Macedonia de Nord / Cehia / Irlanda
Grupa B: Canada, Italia / Irlanda de Nord / Țara Galilor / Bosnia, Qatar, Elveția
Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția
Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Turcia / România / Slovacia / Kosovo
Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeș, Ecuador
Grupa F: Olanda, Japonia, Ucraina / Suedia / Polonia / Albania, Tunisia
Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
Grupa H: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay
Grupa I: Franța, Senegal, Irak / Bolivia / Surinam, Norvegia
Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania
Grupa K: Portugalia, Noua Caledonie / Jamaica / Congo, Uzbekistan, Columbia
Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama