"Si-a dat seama si el ce a facut!" Dica a dezvaluit ce a facut Coman imediat dupa meciul de la Iasi! Reactia lui Filip

Antrenorul celor de la FCSB a dezvaluit cum s-a rezolvat problema din vestiarul echipei.

Florinel Coman si-a atras critici din toate directiile dupa meciul de la Iasi cand a fost surprins injurandu-l pe Lucian Filip, capitanul FCSB-ului. Nicolae Dica nu a dat importanta incidentului dupa partida si il apara din nou pe jucator.

"Dupa joc, Coman a mers la Filip, s-a dus la el si i-a cerut scuze, si-a dat seama ca a gresit. Si-au dat mana si totul a fost in regula. Filip l-a inteles si el, a inteles ca se mai intampla intr-un meci sa ai o iesire proasta.



Coman e un jucator cu caracter puternic, are incredere in el si stie ce-si doreste. Eu cred in el, cred ca poate sa creasca mult mai mult si poate sa aiba un randament mai bun" a spus Nicolae Dica la Telekom Sport.