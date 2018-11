Becali i-a dat mesaj lui Hagi dupa "scandalul Coman"! Regele l-a sunat inapoi: "Ceea ce face el e minune!"

Gigi Becali a rezolvat scandalul cu Gheorghe Hagi.

Gigi Becali a comentat din nou situatia legata de declaratiile sale la adresa lui Gica Hagi.

Antrenorul de la Viitorul a rabufnit in direct dupa ce patronul de la FCSB l-a criticat dur pe Florinel Coman dupa partida de la Iasi si a spus ca s-a pacalit atunci cand l-a transferat de la Viitorul.

Hagi s-a simtit atacat si luat peste picior si l-a mustrat pe Becali.

"Cine sunt cei doi jucatori care au cele mai multe goluri la Steaua? Tanase si Coman! Viitorul joaca cel mai frumos fotbal. In ultimii doi ani, Steaua nu a mai castigat campionatul. E inadmisibil ca un patron de fotbal sa vina sa vorbeasca de o alta echipa la telefon. Domnul Gigi Becali a intrat in fibrilatii, ii este frica de noi! Imi pare rau, eu am crezut ca el isi vede de echipa lui. Incearca sa strice tot ce face Viitorul", a spus Hagi dupa Poli Iasi - FCSB.

Gigi Becali a marturisit ca a vorbit cu Hagi dupa acel episod si ca lucrurile au intrat pe fagasul normal intre ei. Mai mult, patronul de la FCSB a spus ca ceea ce face Hagi la Viitorul este "o minune".

"Niciodata in viata mea nu as spune ca Hagi face aranjamente. Eu i-am dat si un mesaj: "Felicitari, ai ramas pe podium!", in gluma, ca sa zambeasca. Si, ca dovada ca a zambit, m-a sunat.

Ceea ce face el e minune! El, ca si antrenor, face minuni. Sa faci jucatori si pe urma sa-i vinzi si sa fii in continuare pe podium, e minune!", a spus Becali la DigiSport.