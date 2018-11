"E TARTOR la echipa, se da smecher cu Becali!" Becali il face praf pe MBAPPE Coman! Ce are de gand sa faca

Becali se ia din nou de Florinel Coman.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020!

Patronul FCSB lasa de inteles ca regreta investitia facuta in atacantul de 20 de ani.

"Am dat 3 milioane pe el, ziceam ca o sa creasca, dar el nu mai creste. Nu doar ca nu creste, e si-n regres! Nu mai dribleaza, nu mai face nici ce facea la Viitorul. Are 14 000 salariu, poate asta e cauza, sa fie o suficienta a lui. Nu-mi explic ce altceva se intampla! Nu Bucurestiul il strica. Nu ma intereseaza ca injura pe teren. Eu vreau sa joace bine, poate sa injure in fiecare secunda. El nu face nimic, cere toate mingile. El n-are viata dezordonata, nu poate fi un nou caz Alibec. Pe Alibec il afecta calculatorul, nu poate sa scape de el.

Nu stiu acum ce e, dar atunci asa se intampla. Coman nici nu mai fumeaza, asa zice. Daca injuri, joaca. Dar daca si injuri, si nici nu joci... lasa-ma, ba, in pace. Sa se dea Man tartor la echipa, nu Coman. Daca el nici nu joaca, se da si tartor la echipa, vezi Doamne esti smecher. Nu poti sa fii smecher la Becali. Si daca-l critic, ce? Daca ma supar pe Florinel Coman, ma supar pe banii mei. I-am dat cateva mesaje pe la TV, mai mult ce sa-i mai fac", a spus Becali la Sport.ro.