"Acestei echipe nu ai ce sa ii reprosezi! Merita toata admiratia!" Verdictul lui Craciunescu in razboiul dintre FCU si CSU Craiova

Ion Craciunescu a spus care este echipa din Craiova pe care o sustine.

Acesta crede ca ambele echipe, FCU si CSU sunt urmasele "Stiintei". FCU Craiova a promovat in Liga 1, astfel ca s-a creat o dilema in randul suporterilor.

"In Liga 1 tin cu Craiova, Craiova si Viitorul. Inainte tineam cu Viitorul si Craiova. Echipa care a intrat acum in Liga 1 a avut un patron care a luat-o de la zero, a luat-o de la divizia judeteana. Pentru asta merita toata admiratia.

Acum, Mititelu trebuie sa bage mana adanc in buzunar pentru ca echipa sa fie una care sa se bata pentru cupele europene, nu doar sa stea in Liga 1. Cred ca va fi o echipa foarte buna. Eu nu am vazut un patimas mai mare in fotbal. Toti banii pe care i-a castigat i-a pus in slujba fotbalului. E in stare sa duca bani acasa pentru a-i da la fotbal. Nu am vazut un om care sa iubeasca fotbalul asa mult. Am auzit ca are terenuri pe care le poate vinde si poate face bani. Bravo lui!

Acestei echipe, FCU Craiova, nu-i poti reprosa nimic! Celeilalte ii poti reprosa faptul ca a fost infiintata direct in Liga 2. Eu am votat impotriva, desi tineam cu Craiova. Nu se poate naste un copil direct la 2 sau 3 ani.

Craiova nu avea nevoie de asa ceva! Nu se poate infiinta direct in Liga 2. Craiova avea resurse fotbalistice, dovada ca si FC U Craiova a ajuns in Liga 1. Acest fapt, dupa parerea mea, nu are nicio acoperire regulamentara", a spus Ion Craciunescu la Digi Sport.

Ulterior, aceasta a comentat intrarea echipei CSU Craiova direct in divizia B: "Dar echipa unde a jucat pana atunci? Pe ce teren a promovat in Liga 2? Nu e important daca era legal sau nu? Ai mai vazut asa ceva in lume?! Iei o echipa de nicaieri si ii spui 'Intra tu in Liga 2'?"