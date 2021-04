Si-a anuntat Budescu urmatoarea destinatie?! Ultima poza postata a starnit un val de reactii: "Hai inapoi!"

Constantin Budescu continua sa aprinda imaginatia faniilor din Romania, care l-ar vrea inapoi in Liga 1.

Fostul jucator al Astrei a ales sa plece in februarie la Al Damac, in Arabia Saudita, chiar daca a recunoscut ca a fost in discutii si cu Gigi Becali pentru o intoarcere la FCSB, unde a mai evoluat in trecut. Contractul romanului este cu arabii este pana in 2022, insa suporterii FCSB-ului nu pot sa nu viseze la o introacere a acestuia, mai ales ca si fotbalistul ii amageste cu postari pe retelele de socializare, mai exact cu imagini de cand se afla in tricoul echipei bucurestene.

"Te asteptam inapoi", "Hai acasa, Budi", "Cel mai bine iti sta in rosu si albastru" sau "Esti un fenomen" au fost doar cateva dintre comentariile fanilor FCSB-ului. "Bizonul" Harlem Gnohere, fost coleg cu Budescu la gruparea ros-albastra, a apreciat la randul sau postarea mijlocasului de pe contul sau de Instagram. Echipa lui Budescu a castigat 10 puncte in ultimele etape, iar vestile despre el sunt incurajatoare.

Mijlocasul participa din plin la rezultatele lui Damac FC si, foarte imbucurator pentru fotbalul romanesc, a slabit si arata cum nu s-a mai intamplat de multa vreme. Budescu este pe lista largita a selectionerului Mirel Radoi pentru Olimpiada de la Tokyo, competitie amanata anul trecut, din cauza COVID-19, pentru aceasta vara.