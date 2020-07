Sezonul nou din Liga 1 vine si cu un protocol medical nou! "Va fi altul! Acesta are anumite lacune!"

Finalul acestui sezon de Liga 1 a fost pus pe jar din cauza focarelor de Covid-19 aparute la cluburi ca Dinamo sau CFR Cluj.

Ionel Danciulescu crede ca situatia critica din finalul acestui sezon de Liga 1 s-a produs si din cauza protocolului medical care nu a fost foarte bine pus la punct. Din informatiile pe care le detine oficialul clubului Dinamo, in sezonul urmator se va realiza un alt protocol care va fi pus mai bine la punct:

"In sezonul urmator, din ce am inteles si eu, cu siguranta protocolul va fi altul. Cel actual are anumite lacune sau chestiuni care pot fi interpretabile. Pe noi ne-a dat inapoi izolarea echipei dupa cazul magazionerului. Protocolul medical trebuie imbunatatit. Din sezonul urmator, cine va fi depistat pozitiv va ramane in izolare, iar echipa va continua sa joace. Testele vor fi facute din 7 in 7 zile, nu la doua saptamani", a spus Danciulescu la Digi Sport.

Dinamo a fost una dintre cele mai afectate echipe de Covid-19 din Liga 1. "Cainii" au avut 21 de cazuri confirmate la club.