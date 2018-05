Sezon incheiat pentru Alibec? Anuntul facut de Nicolae Dica despre atacant, dupa conflictul avut de cei doi la un antrenament

Nicolae Dica nu l-a luat pe Denis Alibec la Craiova si spune ca nu stie daca atacantul va face parte din lotul pentru intalnirea cu Astra, din ultima etapa.

Dica si Alibec au avut un conflict verbal dur la un antrenament (DETALII AICI). In urma discutiei aprinse, antrenorul a decis sa il excluda din lot pe atacant. FCSB s-a impus cu 1-0 la Craiova, iar la final Dica a vorbit si despre Alibec.

Tehnicianul a anuntat ca se gandeste sa-l lase pe Alibec in afara lotului si la meciul cu Astra, din ultima etapa. Totusi, acest lucru se poate schimba daca atacantul se va comporta frumos in aceasta saptamana.

"Alibec nu va face parte din lot nici la meciul cu Astra. Asa am considerat eu, ca nu trebuie pastrat in lot la partida cu Universitatea Craiova. Eu am luat aceasta decizie si cred ca nu va face parte din lot nici la meciul cu Astra. Depinde si de ce se va intampla in aceasta saptamana", a spus Dica.