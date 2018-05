Contract de 100 de milioane de euro pentru Iniesta! Legenda Barcelonei a anuntat unde va juca: "Trebuie sa rezolv pana incepe Cupa Mondiala!"

Andres Iniesta a facut marele anunt in ceea ce priveste viitorul sau.

Iniesta o paraseste pe Barcelona dupa o viata petrecuta pe Camp Nou, iar cea mai probabila destinatie a mijlocasului in varsta de 34 de ani este Asia.

"China si Japonia sunt scenariile pe care le am in vedere, insa trebuie sa pun totul in balanta. Nu va fi nimic concret pana saptamana viitoare, dar trebuie sa o rezolv pana la debutul Cupei Mondiale", a declarat Iniesta pentru OndaCero.

Potrivit presei catalane, Iniesta va ajunge in cele din urma in China. Chinezii il asteapta cu un contract de 100 de milioane de euro.