Cosmarul unui "golden boy". Jucatorul pe care Bayern a platit 35 de milioane de euro trece prin cele mai grele momente. Ce se intampla cu Renato Sanches

Renato Sanches, campion european cu Portugalia, nu va fi luat la Campionatul Mondial din Rusia, care va incepe peste doar o luna.

Mijlocasul portughez Renato Sanches, pe care Bayern Munchen platea 35 de milioane de euro in 2016, pe cand acesta avea doar 18 ani, nu va face parte din lotul nationalei tarii sale pentru Cupa Mondiala.

Selectionerul Fernando Santos a decis sa il treaca cu vederea pe Renato Sanches, care a avut un sezon foarte slab la Swansea, in Premier League, echipa la care a fost imprumutat de Bayern Munchen.

Selectionat de 13 ori la nationala Portugaliei pana acum si campion european in 2016, Sanches si-a pierdut locul in nationala in fata unui jucator de liga secunda. Ruben Neves a fost selectionat de la Wolverhampton.

Portugalia va mai juca un meci amical pe 28 mai, impotriva Tunisiei, la doua zile dupa finala UEFA Champions League. Apoi, pe 2 iunie, lusitanii vor intalni Belgia, iar pe 7 iunie Algeria.



Lotul Portugaliei pentru Mondial

Portari: Anthony Lopes (Lyon), Beto (Goztepe), Rui Patrício (Sporting)

Fundasi: Antunes (Getafe), Bruno Alves (Rangers), Cedric Soares (Southampton), Joao Cancelo (Inter), Jose Fonte (Dalian Yifang), Luís Neto (Fenerbahce), Mario Rui (Nápoles), Nelson Semedo (Barcelona), Pepe (Besiktas), Raphael Guerreiro (Dortmund), Ricardo Pereira (FC Porto), Rolando (Marselha) e Rúben Dias (Benfica)

Mijlocasi: Adrien Silva (Leicester), Andre Gomes (Barcelona), Bruno Fernandes (Sporting), Joao Mario (West Ham), Joao Moutinho (Monaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv), Ruben Neves (Wolverhampton), Sergio Oliveira (FC Porto), William Carvalho (Sporting)

Atacanti: Andre Silva (Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Eder (Lokomotiv), Gelson Martins (Sporting), Goncalo Guedes (Valencia), Nani (Lazio), Paulinho (SC Braga), Ricardo Quaresma (Besiktas), Ronny Lopes (Monaco)