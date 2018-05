Un titlu decis in sezonul regulat? Stelistii sunt peste CFR in clasamentul Play Off-ului, dar rezultatele din prima jumatate ii pot costa campionatul

CFR, cu 47 de puncte in Play Off, e principala favorita la titlu. Clujenii lui Petrescu vor fi campioni daca bat duminica Viitorul lui Hagi.

CFR Cluj este principala favorita la titlu si depinde doar de ea pentru castigarea trofeului. Echipa lui Dan Petrescu va juca duminica seara, pe teren propriu, impotriva Viitorului lui Hagi.

De cealalta parte, stelistii vor intalni Astra pe National Arena, dar vor fi cu gandul alaturi de Hagi, singurul care ii poate ajuta sa ia campionatul.

FCSB, peste CFR in Play Off

Cateva calcule simple evidentiaza un lucru cel putin interesant. Stelistii lui Dica au facut mai multe puncte in Play Off, dar pot pierde titlul duminica. Asta pentru ca CFR a rezistat mai bine cursei de anduranta si a reusit sa se mobilizeze mai bine la meciurile din sezonul regulat.

In sezonul regulat, CFR si FCSB au acumulat cate 59, respectiv 55 de puncte. Dupa injumatatire, ele au ramas cu 30, respectiv 28. Ambele s-au rotunjit in plus.

In Play Off, FCSB a obtinut 5 victorii, 3 egaluri si a pierdut un meci, acumuland 18 puncte. De cealalta parte, CFR-ul lui Petrescu sta mai prost, cu doar 4 victorii si 5 egaluri in 9 meciuri (17 puncte).



Clasament sezon regulat

CFR Cluj - 59 puncte (30 dupa injumatatire)

FCSB - 55 (28 dupa injumatatire)

CSU Craiova - 51 (26)

Astra - 44 (22)

Viitorul - 44 (22)

CSM Iasi - 39 (20)

Clasament Play Off

FCSB - 18

CFR - 17

Viitorul - 13

Astra - 11

CSU Craiova - 9

CSM Iasi - 4