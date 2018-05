"Prieteni cu campionii" Bogdan Hofbauer, dupa Craiova - FCSB meciul care mentine suspansul in Liga 1

"Prieten cu fotbalistii" stim ce inseamna.

Si nu e un jargon placut. Craiova ultimelor doua decenii aduce in dictionare un nou termen. "Prieteni cu campionii" sunt cei care arbitreaza lupta la titlu, dar nu il castiga. Sa nu fie cu suparare pentru olteni, echipe ca Leverkusen sau Villarreal sunt privite la fel in marile campionate. Nu e rau, dar nici prea bine.

Sa pretinzi an de an ca "anul asta trebuie sa vina un trofeu la Craiova", dar de la promovarea din 2014 sa nu ai nicio victorie cu Steaua e cam rusinos. Doar in ultimul an, Craiova a pierdut 4 meciuri acasa, un cosmar evident, indiferent ca il numesti Steaua sau FCSB. In ultimii ani, candidatele la titlu s-au temut mai mereu de meciurile cu Craiova, dar oltenii nu au profitat deloc si nu au castigat nimic din asta.

Cu un singur punct in play-off in fata celor doua mari puteri, CFR si FCSB, Craiova trebuie sa isi inteleaga conditia.

