Dennis Politic, mesaj pentru Gigi Becali! Ce a spus fostul dinamovist despre criticile patronului de la FCSB

Dennis Politic, mesaj pentru Gigi Becali! Ce a spus fostul dinamovist despre criticile patronului de la FCSB Superliga
SPORT.RO
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Dennis Politic a fost întrebat cum rezistă criticilor lui Gigi Becali, pe care le primește de când a semnat cu FCSB.

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Din articol

Corvinul s-a impus cu scorul de 1-0 în fața lui FCSB, într-un meci din runda 15 a sezonului regulat din Superliga.

Golul victoriei a fost marcat de Andrej Fabry în minutul 41, cu un șut de la mare distanță care l-a surprins pe portarul Ștefan Târnovanu.

Dennis Politic, după ce a fost întrebat despre Gigi Becali: „Nu pot”

Dennis Politic a vorbit la conferința de presă de după meci despre înfrângerea neașteptată suferită de roș-albaștrii.

Fostul jucător de la Dinamo a fost întrebat cum vede criticile pe care i le-a adus în ultimul an Gigi Becali, iar Politic a explicat ca încercă să nu le bage în seamă.

Cât despre numărul mai mare de minute pe care le primește jucătorul de 26 de ani, Politic a spus că se bucură că Laurențiu Reghecampf îi acordă încrederea lui și își dorește să o răsplătească pe teren.

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„Nu am reușit să fim eficienți. Trebuie să arătăm mult mai bine după vacanță. Cam toate echipele tind să facă asta cu noi, mai ales după ce înscriu un gol, să se închidă. Eu mă antrenez cât de bine pot, dau tot ce pot. Ușor nu e la FCSB. Eu sunt bine mental, încerc să-mi văd de treaba mea, să nu ascult ce e în jur, ce se scrie, ce se spune.

Când intru pe teren, încerc să ajut echipa pe cât pot. Mă bucur că am avut ocazia să joc mai mult de când a venit mister. Îi mulțumesc pentru încrederea acordată, încerc să ajut, să muncesc. Trebuie să ieșim din această situație, să muncim mai mult. Cu siguranță vom analiza partida de astăzi și urmează două săptămâni în care vom munci din greu. Nu pot să spun că ne sperie. De când a venit mister, am început bine, cu trei victorii, iar acum au venit trei înfrângeri.

Sunt sigur că vom regla situația. Individual, avem cel mai bun lot, avem calitate mare în echipă, dar sunt destul de mulți jucători noi și trebuie să ne omogenizăm. Nu vrem să ne gândim la asta (n.r. – ratarea play-off-ului). Știu că mai este timp, avem calitatea necesară și experiența să reglăm situația”, a punctat Politic.

În urma acestei înfrângeri, a doua la rând în campionat pentru FCSB, echipa lui Laurențiu Reghecampf a coborât pe locul opt în campionat și este la trei puncte de ultimul loc ce duce în play-off, ocupat de Farul. Roș-albaștrii au 21 de punte în 15 partide jucate.

De cealaltă parte, Corvinul a urcat peste FCSB și are 22 de puncte la jumătatea sezonului regulat. Hunedorenii se situează pe poziția a 7-a în Superliga.

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