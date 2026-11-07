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Campioana CSO Voluntari 2005 a învins-o cu emoţii pe CSM Constanţa, cu scorul de 3-2 (24-26, 26-28, 28-26, 25-21, 21-19), vineri, în Sala Polivalentă ''Gabriela Szabo'', într-un meci din etapa a 5-a a Diviziei A1 la volei feminin.

CSO Voluntari - CSM Constanța 3-2 după 0-2, spectacol în Sala Polivalentă ”Gabriela Szabo”

CSO Voluntari a fost condusă cu 2-0 la seturi, dar a reuşit să smulgă victoria în prelungirile tiebreak-ului.

Olandeza Nicole van de Vosse (22 de ani) (vezi galeria foto de mai sus) a avut o prestaţie de excepţie, cu nu mai puţin de 40 de puncte pentru gazde, Pleun van der Pijl a contribuit cu 17 puncte, Lorena Lorber Fijok a reuşit 12 puncte, iar Laura Pascua 10 puncte, informează Agerpres.

De la formaţia constănţeană s-au evidenţiat Cecilia Alice Therese Malm (21 puncte), Jada De'Shawn Burse (20), Sorina Miclăuş (14), Andreea Cimpu (11).

Reacția Federației Române de Volei: ”Nicole van de Vosse a fost fenomenală”

”🏐 DIVIZIA A1 FEMININ

⭕ De departe, cel mai spectaculos meci al ediției actuale a Diviziei A1. CSO Voluntari și CSM Constanța au oferit o dispută senzațională. O partidă cu răsturnări de scor, mingi de meci salvate, atât de-o parte, cât și de cealaltă, cum rar se poate vedea.

⭕ CSM Constanța a câștigat primele două seturi, revenind de fiecare dată. De la 3-9, 21-23, 23-24 în primul set, iar apoi de la 21-23 și alte trei mingi de set salvate! Fetele lui Florin Voinea au avut șansa unui succes istoric pe terenul campioanei, dar parcă s-au speriat de ceea ce pot realiza. În setul 3, Constanța a condus cu 23-21, apoi 24-23. A fost rândul gazdelor să întoarcă.

⭕ S-a ajuns în decisiv, acolo unde a fost un adevărat thriller. CSO Voluntari a avut 14-11, dar Constanța a câștigat patru mingi consecutiv. Oaspetele au ratat o nouă minge de set la 15-14 și apoi încă una, la 17-16! Oaspetele nu au mai avut nimic de făcut la a șaptea minge de meci a ilfovencelor.

⭕ Nicole Van de Vosse a fost fenomenală. Olandeza a reușit nu mai puțin de 40 de puncte și a fost MVP-ul partidei. La Voluntari, următoarele realizatoare Pluen Van der Pijl 16 și Laura Pascua 14. La CSM Constanța, suedeza Cecilia Malm cu 20 de puncte și americanca Jada Burse cu 19, dar și Sorina Miclăuș 14, au ieșit în evidență” (Federația Română de Volei)

Cum arată clasamentul în Divizia A1 la volei feminin

CSO Voluntari, cu cinci victorii consecutive, este lider (14 puncte).

Campioana en-titre este urmată de CSM Lugoj, 8 puncte (4 jocuri), Corona Braşov, 8 (4), CSM Volei Alba-Blaj, 7 (4), CSM Constanţa, 7 (5), etc.