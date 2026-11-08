Fostul atacant al lui Dinamo este luat în calcul de FC Voluntari, în cazul în care ilfovenii decid să renunțe la actualul antrenor, Florin Pîrvu.

Bratu a rezistat doar șase etape pe banca lui Partizani, între iulie și octombrie. Bilanțul său a fost modest, cu o victorie, un egal și patru înfrângeri.

Florin Bratu, la FC Voluntari?

Nou-promovata FC Voluntari traversează o perioadă dificilă. Echipa a ajuns la șase înfrângeri consecutive și a acumulat doar opt puncte în primele 14 etape, rezultat care o plasează pe penultimul loc în clasament.

În cazul unui nou eșec, în partida cu Sepsi, conducerea ar putea lua în calcul despărțirea de Florin Pîrvu. Florin Bratu este una dintre variantele pentru banca tehnică, informează Fanatik. Sezonul trecut, acesta a pregătit-o pe Metaloglobus, iar echipa a avut rezultate bune, chiar dacă a retrogradat.

La momentul redactării acestui articol, FC Voluntari ocupă penultimul loc în Superliga, cu opt puncte adunate după 14 etape. Pentru ilfoveni urmează un duel în deplasare la Sepsi OSK, astăzi, nu mai devreme de ora 16:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.