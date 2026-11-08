Atletico Madrid - Barcelona, de la 22:00. Cel mai bun atac vs. cea mai bună apărare + echipe probabile. Pronosticul lui Dan Chilom

Un nou derby de clasament în La Liga: locul 3 contra locului 1, adică Atletico versus Barcelona. Liderul la zi se deplasează în capitală pentru un meci foarte important împotriva trupei lui Simeone. În clasamentul formei, Atleti este pe doi cu 15 puncte în ultimele 5 partide, în timp ce Barca are 12 puncte în ultimele 5 jocuri, și ocupă poziția a 3-a. Madrilenii vin după un eșec pe propriul teren împotriva lui Bayern, în UCL, 0-2 pe Metropolitano, în timp ce catalanii au câștigat cu 3-0 împotriva lui Aston Villa pe Camp Nou în aceeași competiție.

În ultimele 5 meciuri directe, conduce Barcelona cu scorul de 3-2.

Atletico Madrid - Barcelona | Echipe probabile

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Simeone, Barrios, Hjulmand, Baena; Lee, Alvarez

Barcelona: J Garcia; Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo; Bernal, Pedri; Yamal, Fermin, Gordon; Raphinha

Cele două echipe trimise de la început pe teren de Simeone și Flick, însumează peste 1,3 miliarde de euro: Atletico peste 390 milioane euro, iar Barcelona, peste 900 de milioane de euro.

Casele de pariuri acordă cote apropiate, însă Barcelona este favorită:

Atletico - 3.00

Egal - 4.00

Barcelona - 2.10

Pariul “ambele marchează” are o cotă de 1.35.

Așadar, bookmakerii se așteaptă la goluri în ambele porți.

Echipa catalană are cel mai bun atac din Spania: 46 goluri marcate și 12 primite.

Atleti are cea mai bună apărare din La Liga, cu doar 8 goluri încasate.

Barcelona are 29 de titluri de campioană a Spaniei.

Atletico are 11 titluri de campioană a Spaniei.

Javier Alberola Rojas va conduce partida la centru, arbitru care acordă în medie 3,64 cartonașe galbene pe meci, și 0,17 roșii.

Sugestia Sport.ro:

Ambele marchează și peste 2,5 goluri